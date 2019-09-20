Каким будет продолжение «Аватара» 

Смотрите видео и узнайте, каким может быть продолжение фантастического боевика «Аватар», вышедшего в 2009 году. «Аватар» вплоть до нынешнего года удерживал звание самого коммерчески успешного кинопроекта за всю историю. Практически с момента выхода режиссёр Джеймс Кэмерон говорил о возможности создания продолжения или даже нескольких, но пока до этого дело не доходило. Сначала говорили, что второй «Аватар» выйдет в 2020 году, потом премьеру перенесли на 2021 года. Тем не менее, постоянно циркулируют слухи о том, каким будет продолжение. Что известно на сегодняшний день, расскажет ролик.
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Фильмы , Видео , Аватар , Джеймс Кэмерон
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