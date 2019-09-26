Глава студии Marvel снимет новые «Звездные войны»

Глава студии Marvel снимет продолжение «Звездных войн»

Кевин Файги , глава киностудии Marvel, будет работать над новым фильмом по "Звездным войнам". Такое решение приняла продюсер Кэтлин Кеннеди , которая занимается реализацией новой "волны проектов" по легендарной картине. Еще в конце лета 2019 Файги встретился с Кеннеди, а также представителями Disney Аланом Хорном и Аланом Бергманом для обсуждения проекта.

В одном из интервью Хорн назвал Файги "упертым фанатом" и заявил, что если он начнет работать с Кеннеди, очевидно, им удастся создать нечто выдающееся.