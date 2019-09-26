Глава студии Marvel снимет новые «Звездные войны»

Кевин Файги, глава киностудии Marvel, будет работать над новым фильмом по "Звездным войнам". Такое решение приняла продюсер Кэтлин Кеннеди, которая занимается реализацией новой "волны проектов" по легендарной картине. Еще в конце лета 2019 Файги встретился с Кеннеди, а также представителями Disney Аланом Хорном и Аланом Бергманом для обсуждения проекта.
В одном из интервью Хорн назвал Файги "упертым фанатом" и заявил, что если он начнет работать с Кеннеди, очевидно, им удастся создать нечто выдающееся.
Напомним, в июне 2017-го продюсеры "Звездных войн" уволили режиссеров Кристофера Миллера и Фила Лорда из проекта "Хан Соло: Звездные войны, истории" в связи с "творческими разногласиями". Позже СМИ сообщали, что продюсеров не устраивала склонность режиссеров к импровизации.