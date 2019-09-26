За что фильм «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» назвали антисоветским

Известный всем людям, чье детство прошло в СССР, фильм стал дипломной работой режиссера Элема Климова. В процессе работы над картиной съемочной группе пришлось столкнуться со множеством проблем. Так, ректор института, где учился Климов, был категорически против съемок, считая, фильм «вредным», но Климова это не остановило.

Руководство «Мосфильма» не хотело утверждать кандидатуру Евгения Евстигнеева на роль товарища Дынина, предлагая заменить его Михаилом Пуговкиным , полагая, что его совершенно точно утвердит худсовет. Но режиссер был непреклонен, в роли начальника лагеря он видел только Евстигнеева, поэтому поставил ультиматум: «Или в роль отдают Евстигнееву, или снимайте сами». Нахальство вчерашнего студента удивило руководство «Мосфильма», но актера утвердили на роль.

Кадр из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»

Климов понимал, что съемки фильма могут остановить в любой момент, поэтому призывал директора картины тратить на ее производство как можно больше денег, чтобы проект точно не закрыли.

Когда же фильм был готов, после ее предварительного просмотра цензура сразу же назвала его антисоветским и антихрущевским. Климов поначалу решил, что это из-за того, что в картине проскальзывает тема кукурузы — «царицы полей». Но оказалось, что это вовсе не так.

“Антихрущевщину” цензоры углядели в моменте, когда главный герой, Костя Иночкин, представляет насколько огорчится его бабушка, узнав, что его выгнали из лагеря. Помните эпизод с траурной процессией, где выносят ее огромный портрет? Так вот именно он стал причиной обвинений! Цензоры решили, что авторы фильма таким образом Хрущева хоронят.

Кадр из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»