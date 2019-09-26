Подноготная «Пятница, 13-го» 

Смотрите видео и узнайте подноготную ужастика «Пятница, 13-е». Фильм вышел в 1980 году и стал таким популярным, что авторы тут же взялись за продолжение. В восьмидесятые вышло семь серий франшизы, ещё один триллер сняли в 1993, а в новом веке история пережила второе рождение. Что же происходило в сериях и почему зрителям так полюбился зловещий сюжет картины? Узнайте об этом из ролика.
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