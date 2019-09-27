Смотрите видео о самых нелепых персонажах ужастиков. Авторы триллеров нередко используют штампы, которые уже смешат зрителей. Почти в каждом фильме есть герой, который делает именно то, что делать не нужно, вызывая тем самым массу неприятностей. Ролик рассказывает о персонажах, благодаря которым другие персонажи попали в страшные, а порой и смертельные переделки.
Герой
Боевик, Триллер
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
К звёздам
Триллер, Фантастика
Стриптизерши
Комедия, Криминальный
Щегол
Драма
Однажды в... Голливуде
Трагикомедия
Depeche Mode: Spirits in the Forest
Документальный, Музыкальный
Одесса
Ромком
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Фэнтези, Комедия, Музыкальный
Комната желаний
Детектив, Фантастика, Драма
После свадьбы
Драма
Форсаж: Хоббс и Шоу
Боевик, Приключение
Рэмбо: Последняя кровь
Боевик, Приключение, Триллер
Королевские каникулы
Мультфильм, Комедия, Семейный
Щенячий патруль: Суперпатруль 2
Мультфильм
Король Лев
Приключение, Мюзикл, Семейный
Сестрёнка
Драма, Военный
Связанные миры
Мультфильм, Мелодрама
Побег из джунглей
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Angry Birds 2 в кино
Мультфильм, Приключение, Комедия
Самые нелепые персонажи ужастиков
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