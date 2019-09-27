Самые нелепые персонажи ужастиков

Смотрите видео о самых нелепых персонажах ужастиков. Авторы триллеров нередко используют штампы, которые уже смешат зрителей. Почти в каждом фильме есть герой, который делает именно то, что делать не нужно, вызывая тем самым массу неприятностей. Ролик рассказывает о персонажах, благодаря которым другие персонажи попали в страшные, а порой и смертельные переделки.