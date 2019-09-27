Видео рассказывает о фильмах, которые выходят на российские экраны. Одной из самых ожидаемых премьер будет фантастический триллер «К звёздам», новая работа Брэда Питта. Ещё одна любопытная новинка — тоже триллер, но уже комедийный. «Призрачный патруль» — история про охотников за привидениями, которые внезапно действительно столкнулись с чем-то паранормальным. Третий выходящий в кино фильм — отечественный криминальный боевик «Герой» режиссёра Карена Оганесяна. Подробности о новых лентах узнайте из ролика.
Герой
Боевик, Триллер
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
К звёздам
Триллер, Фантастика
Стриптизерши
Комедия, Криминальный
Щегол
Драма
Однажды в... Голливуде
Трагикомедия
Depeche Mode: Spirits in the Forest
Документальный, Музыкальный
Одесса
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После свадьбы
Драма
Форсаж: Хоббс и Шоу
Боевик, Приключение
Рэмбо: Последняя кровь
Боевик, Приключение, Триллер
Королевские каникулы
Мультфильм, Комедия, Семейный
Щенячий патруль: Суперпатруль 2
Мультфильм
Король Лев
Приключение, Мюзикл, Семейный
Сестрёнка
Драма, Военный
Связанные миры
Мультфильм, Мелодрама
Побег из джунглей
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Angry Birds 2 в кино
Мультфильм, Приключение, Комедия
Фильмы, которые вот-вот увидят в России
Фильмы , Видео , Призрачный патруль , Герой , Карен Оганесян , Брэд Питт
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