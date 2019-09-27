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Фильмы, которые вот-вот увидят в России 

Рамблер 8 часов назад
Видео рассказывает о фильмах, которые выходят на российские экраны. Одной из самых ожидаемых премьер будет фантастический триллер «К звёздам», новая работа Брэда Питта. Ещё одна любопытная новинка — тоже триллер, но уже комедийный. «Призрачный патруль» — история про охотников за привидениями, которые внезапно действительно столкнулись с чем-то паранормальным. Третий выходящий в кино фильм — отечественный криминальный боевик «Герой» режиссёра Карена Оганесяна. Подробности о новых лентах узнайте из ролика.
Фильмы , Видео , Призрачный патруль , Герой , Карен Оганесян , Брэд Питт
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