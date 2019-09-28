Человек-паук вернется в Marvel 

The Walt Disney Company и Sony Pictures урегулировали вопрос относительно фильма о Человеке-пауке. Ранее компании не могли договориться и разделить прибыль.
Стало известно, что супергерой вернется в киновселенную Marvel. Об этом сообщил глава студии Кевин Файги. Он также добавил, что Человек-паук — один из немногих персонажей, который охватывает разные аудитории. Кроме того, он имеет главную суперспособность — переходить из одной киновселенной в другую.
"Я очень рад, что путешествие Человека-паука продолжится во вселенной Marvel. Человек-паук — мощная икона и герой, чья история охватывает все эпохи и аудитории по всему миру. Он также оказался единственным героем, обладающим суперспособностью переходить в другие кинематографические вселенные", — заявил Файги.