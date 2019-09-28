Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Герой
Герой
Боевик, Триллер
Купить билет
Аладдин
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Купить билет
К звёздам
К звёздам
Триллер, Фантастика
Купить билет
Стриптизерши
Стриптизерши
Комедия, Криминальный
Купить билет
Щегол
Щегол
Драма
Купить билет
Однажды в... Голливуде
Однажды в... Голливуде
Трагикомедия
Купить билет
Depeche Mode: Spirits in the Forest
Depeche Mode: Spirits in the Forest
Документальный, Музыкальный
Купить билет
Одесса
Одесса
Ромком
Купить билет
Yesterday
Yesterday
Фэнтези, Комедия, Музыкальный
Купить билет
Комната желаний
Комната желаний
Детектив, Фантастика, Драма
Купить билет
После свадьбы
После свадьбы
Драма
Купить билет
Побег из джунглей
Побег из джунглей
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Форсаж: Хоббс и Шоу
Форсаж: Хоббс и Шоу
Боевик, Приключение
Купить билет
Рэмбо: Последняя кровь
Рэмбо: Последняя кровь
Боевик, Приключение, Триллер
Купить билет
Королевские каникулы
Королевские каникулы
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Связанные миры
Связанные миры
Мультфильм, Мелодрама
Купить билет
Джокер
Джокер
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Щенячий патруль: Суперпатруль 2
Щенячий патруль: Суперпатруль 2
Мультфильм
Купить билет
Король Лев
Король Лев
Приключение, Мюзикл, Семейный
Купить билет
Сестрёнка
Сестрёнка
Драма, Военный
Купить билет

Человек-паук вернется в Marvel 

Рамблер 2 часа назад
The Walt Disney Company и Sony Pictures урегулировали вопрос относительно фильма о Человеке-пауке. Ранее компании не могли договориться и разделить прибыль.
Стало известно, что супергерой вернется в киновселенную Marvel. Об этом сообщил глава студии Кевин Файги. Он также добавил, что Человек-паук — один из немногих персонажей, который охватывает разные аудитории. Кроме того, он имеет главную суперспособность — переходить из одной киновселенной в другую.
"Я очень рад, что путешествие Человека-паука продолжится во вселенной Marvel. Человек-паук — мощная икона и герой, чья история охватывает все эпохи и аудитории по всему миру. Он также оказался единственным героем, обладающим суперспособностью переходить в другие кинематографические вселенные", — заявил Файги.
Фильмы , Видео , Walt Disney
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стали известны имена финалистов шоу «Голос 60+»
Стали известны имена финалистов шоу «Голос 60+»
5 главных фильмов режиссёра Марка Захарова
5 главных фильмов режиссёра Марка Захарова
Как сложилась жизнь известных советских актеров
Как сложилась жизнь известных советских актеров
Загадочная смерть Владимира Турчинского
Загадочная смерть Владимира Турчинского23
Фильмы, которые вот-вот увидят в России
Фильмы, которые вот-вот увидят в России5
Видео
Боевик «Гемини» с Уиллом Смитом ошеломил зрителей
02:19
Боевик «Гемини» с Уиллом Смитом ошеломил зрителей
Фильмы
Как одна крылатая фраза испортила жизнь Раневской
03:52
Как одна крылатая фраза испортила жизнь Раневской
Актеры
Спортсменов из Китая обяжут смотреть русский фильм
00:28
Спортсменов из Китая обяжут смотреть русский фильм
Фильмы
Человек-паук вернется в Marvel
01:29
Человек-паук вернется в Marvel
Фильмы
Загадочная смерть Владимира Турчинского
00:59
Загадочная смерть Владимира Турчинского
ТВ Другое
Семчев назвал главные причины своего похудения
02:36
Семчев назвал главные причины своего похудения
Актеры
Фильмы, которые вот-вот увидят в России
01:49
Фильмы, которые вот-вот увидят в России
Фильмы
Почему перестала сниматься эстонская звезда
05:15
Почему перестала сниматься эстонская звезда
Актеры
Что рассорило Людмилу Гурченко с Виктором Мережко
44:03
Что рассорило Людмилу Гурченко с Виктором Мережко
Актеры
Самые нелепые персонажи ужастиков
09:19
Самые нелепые персонажи ужастиков
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение