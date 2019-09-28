Человек-паук вернется в Marvel

The Walt Disney Company и Sony Pictures урегулировали вопрос относительно фильма о Человеке-пауке. Ранее компании не могли договориться и разделить прибыль.

Стало известно, что супергерой вернется в киновселенную Marvel. Об этом сообщил глава студии Кевин Файги. Он также добавил, что Человек-паук — один из немногих персонажей, который охватывает разные аудитории. Кроме того, он имеет главную суперспособность — переходить из одной киновселенной в другую.