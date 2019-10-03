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Ужастики, на съемочных площадках которых творились странные вещи 

Рамблер 8 часов назад
Ужастики, на съемках которых творилась дичь
Фото: kinopoisk.ru
Совпадение? Не думаем!

Проклятие Аннабель (2014); Аннабель возвращается домой (2019)

В основе фильма — реальная история о кукле, одержимой бесом. Она действительно существует и находится в Оккультном музее Эда и Лорейн Уорренов. Во время съемки в одном из коридоров на актера Кристофера Шоу упал большой стеклянный светильник, из-за чего он получил травму головы. По сюжету герой умирал именно при таких же обстоятельствах и именно в этом коридоре. В связи с этим сюжет переписали.
Актриса Маккенна Грейс играла роль дочери Уорренов. Одним утром она увидела на своем лбу царапину в форме треугольника. В другой день во время съемок погас свет и включился в тот момент, когда кто-то в шутку сказал фразу: «Аннабель, ты здесь?». В это же время у Грейс из носа пошла кровь.

Техасская резня бензопилой (1974)

Сам фильм выглядит очень реалистично, и это неспроста. Далеко не все эпизоды «наиграны». Например, во время съемок актриса Мэрилин Бернс в реальности порезала палец во время обеда. А ассистент на самом деле подвесил актрису на крюк: он не рассчитал силы, поэтому сцена, где крюк вонзается в плечо героини, — реальная, а не постановка.

Ужас Амитивилля (2005)

Съемки ужастика не заладились с самого начала: на берег ближайшего вымыло мертвое тело неизвестного человека. Вся съемочная группа, которая проживала в этом доме, каждую ночь просыпалась в одно и то же время — в 03:15. По сюжету, именно в это время Дефео расхаживал по комнатам и убивал свою семью.

Ворон (1994)

Кассовый успех ужастику принес не сам сюжет и не режиссерская работа, а печальное событие, которое произошло во время съемок. Во время одной из финальных сцен Брэндон Ли, сын Брюса Ли, был мистически ранен. Застрявшая в пистолете заглушка вылетела при выстреле холостым патроном. Актер получил ранение в живот и скончался спустя 12 часов.

Изгоняющий дьявола (1973)

У фильма — две премии «Оскар» и четыре «Золотых глобуса». Съемки фильма не лишены мистики. Во-первых, в этот период случился пожар, который спалил все декорации, кроме постели одержимой девочки. После этого на съемках всегда присутствовал священник. Во-вторых, девять человек, связанные со съемочным процессом, погибли при различных и странных обстоятельствах. И, наконец, в день премьеры молния ударила в крест на крыше старинной церкви, что располагалась рядом с кинотеатром.
Актриса, покорившая мужчин и исчезнувшая без следа
Комментарии1
Фильмы , Оскар , Брюс Ли , Кристофер Шоу , Мэрилин Бернс , Брэндон Ли
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