Ужастики, на съемках которых творилась дичь

Совпадение? Не думаем!
Проклятие Аннабель (2014); Аннабель возвращается домой (2019)
В основе фильма — реальная история о кукле, одержимой бесом. Она действительно существует и находится в Оккультном музее Эда и Лорейн Уорренов. Во время съемки в одном из коридоров на актера Кристофера Шоу упал большой стеклянный светильник, из-за чего он получил травму головы. По сюжету герой умирал именно при таких же обстоятельствах и именно в этом коридоре. В связи с этим сюжет переписали.
Актриса Маккенна Грейс играла роль дочери Уорренов. Одним утром она увидела на своем лбу царапину в форме треугольника. В другой день во время съемок погас свет и включился в тот момент, когда кто-то в шутку сказал фразу: «Аннабель, ты здесь?». В это же время у Грейс из носа пошла кровь.
Техасская резня бензопилой (1974)
Сам фильм выглядит очень реалистично, и это неспроста. Далеко не все эпизоды «наиграны». Например, во время съемок актриса Мэрилин Бернс в реальности порезала палец во время обеда. А ассистент на самом деле подвесил актрису на крюк: он не рассчитал силы, поэтому сцена, где крюк вонзается в плечо героини, — реальная, а не постановка.
Ужас Амитивилля (2005)
Съемки ужастика не заладились с самого начала: на берег ближайшего вымыло мертвое тело неизвестного человека. Вся съемочная группа, которая проживала в этом доме, каждую ночь просыпалась в одно и то же время — в 03:15. По сюжету, именно в это время Дефео расхаживал по комнатам и убивал свою семью.
Ворон (1994)
Кассовый успех ужастику принес не сам сюжет и не режиссерская работа, а печальное событие, которое произошло во время съемок. Во время одной из финальных сцен Брэндон Ли, сын Брюса Ли, был мистически ранен. Застрявшая в пистолете заглушка вылетела при выстреле холостым патроном. Актер получил ранение в живот и скончался спустя 12 часов.
Изгоняющий дьявола (1973)
У фильма — две премии «Оскар» и четыре «Золотых глобуса». Съемки фильма не лишены мистики. Во-первых, в этот период случился пожар, который спалил все декорации, кроме постели одержимой девочки. После этого на съемках всегда присутствовал священник. Во-вторых, девять человек, связанные со съемочным процессом, погибли при различных и странных обстоятельствах. И, наконец, в день премьеры молния ударила в крест на крыше старинной церкви, что располагалась рядом с кинотеатром.