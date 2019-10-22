Зачем для «Усатого няня» нашли 18 пар близнецов

Сценарий фильма «Усатый нянь» режиссеру Владимиру Грамматикову предложила Татьяна Лиознова . Эта картина стала для выпускника ВГИКа дебютом в полнометражном кино. О том, как снимали фильм и с какими трудностями пришлось столкнуться его авторам, рассказывает «Рамблер».

Как признавался Грамматиков, сначала он обрадовался возможности снять кино по сценарию таких известных авторов, как Александр Мишарин и Андрей Вейцлер. Но прочитав историю, поначалу расстроился: он ожидал совсем другого. Однако за работу все же взялся. И, как оказалось, совсем не прогадал.

К выбору актера на главную роль Грамматиков подошел весьма необычно. Кастинг проводил, по сути, не сам режиссер, а дети, которых уже нашли для съемок. Претендента на роль Кеши просто оставляли в комнате с маленькими актерами, которые устраивать подушечные бои. Многие, выходя из комнаты, сразу отказывались от предложения сниматься в фильме.

Главная роль так и оставалась вакантной до тех пор, пока в комнату к детям не зашел Сергей Проханов . Через некоторое время крики из помещения перестали раздаваться и повисла странная тишина. Режиссер, испугавшись, бросился в комнату, посмотреть, что произошло, почему дети вдруг так подозрительно притихли. Его взору предстала необычная картина: маленькие актеры вместе с Прохановым просто молча лежали на полу. На вопрос Грамматикова, что они делают, дети ответили, что играют в молчаливых рыбок. Сергея Проханова тут же утвердили на роль.

К отбору детей для фильма Грамматиков тоже подошел весьма своеобразно. Режиссер попытался схитрить, чтобы съемки прошли быстрее. Дело в том, что в картине должны были принимать участие дети в возрасте 4-5 лет, а по закону таких малышей снимать более 4-х часов в день было просто нельзя. Работа над фильмом грозила затянуться. Тогда Грамматиков дал задание ассистентам найти 18 пар близнецов. Он хотел попробовать «подменять» детей: каждый из близнецов играл бы одну роль, работая положенные 4 часа. Таким образом съемочный процесс можно было ускорить.

Однако, идея потерпела крах: при отсмотре снятого материала стало понятно, что дети ведут себя совершенно по-разному, да и внешне все-таки отличаются. Поэтому от затеи снимать близнецов Грамматикову пришлось отказаться.