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Зачем для «Усатого няня» нашли 18 пар близнецов 

Рамблер 5 часов назад
Сценарий фильма «Усатый нянь» режиссеру Владимиру Грамматикову предложила Татьяна Лиознова. Эта картина стала для выпускника ВГИКа дебютом в полнометражном кино. О том, как снимали фильм и с какими трудностями пришлось столкнуться его авторам, рассказывает «Рамблер».
Как признавался Грамматиков, сначала он обрадовался возможности снять кино по сценарию таких известных авторов, как Александр Мишарин и Андрей Вейцлер. Но прочитав историю, поначалу расстроился: он ожидал совсем другого. Однако за работу все же взялся. И, как оказалось, совсем не прогадал.
К выбору актера на главную роль Грамматиков подошел весьма необычно. Кастинг проводил, по сути, не сам режиссер, а дети, которых уже нашли для съемок. Претендента на роль Кеши просто оставляли в комнате с маленькими актерами, которые устраивать подушечные бои. Многие, выходя из комнаты, сразу отказывались от предложения сниматься в фильме.
Главная роль так и оставалась вакантной до тех пор, пока в комнату к детям не зашел Сергей Проханов. Через некоторое время крики из помещения перестали раздаваться и повисла странная тишина. Режиссер, испугавшись, бросился в комнату, посмотреть, что произошло, почему дети вдруг так подозрительно притихли. Его взору предстала необычная картина: маленькие актеры вместе с Прохановым просто молча лежали на полу. На вопрос Грамматикова, что они делают, дети ответили, что играют в молчаливых рыбок. Сергея Проханова тут же утвердили на роль.
Кадр из фильма "Усатый нянь"
К отбору детей для фильма Грамматиков тоже подошел весьма своеобразно. Режиссер попытался схитрить, чтобы съемки прошли быстрее. Дело в том, что в картине должны были принимать участие дети в возрасте 4-5 лет, а по закону таких малышей снимать более 4-х часов в день было просто нельзя. Работа над фильмом грозила затянуться. Тогда Грамматиков дал задание ассистентам найти 18 пар близнецов. Он хотел попробовать «подменять» детей: каждый из близнецов играл бы одну роль, работая положенные 4 часа. Таким образом съемочный процесс можно было ускорить.
Однако, идея потерпела крах: при отсмотре снятого материала стало понятно, что дети ведут себя совершенно по-разному, да и внешне все-таки отличаются. Поэтому от затеи снимать близнецов Грамматикову пришлось отказаться.
Комментарии
Фильмы , Видео , Усатый нянь , Татьяна Лиознова , Владимир Грамматиков , Александр Мишарин , Сергей Проханов
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