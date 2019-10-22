Как исчезновение Ярмольника из «Кин-дза-дза» связано с мистикой

Однако немногие знают, что к артистам должна была присоединиться еще одна звезда кинематографа — Леонид Ярмольник , вот только его участию в съемках помешали феноменальные обстоятельства. Какие? Выяснял "Рамблер".

Роль торговца космической пылью была написана специально для Ярмольника, но даже этот факт не позволил Георгию Данелия противиться знакам свыше.

Актер два раза приезжал на съемки в пустыню Каракумы. В первый раз сгорели декорации для его эпизода, из-за чего съемочную площадку пришлось покинуть. Во второй раз пьяный водитель передвижного дизель-генератора на полной скорости врезался в новую декорацию. Режиссер посчитал, что все это неспроста, и убрал роль Ярмольника из сценария. Вместе с ним из фильма исчезло понятие космической пыли, а также первоначальное название картины. Данелия планировал назвать фильм "Космическая пыль".