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Как исчезновение Ярмольника из «Кин-дза-дза» связано с мистикой 

Рамблер 4 часа назад
Приключенческая драма Георгия Данелия "Кин-дза-дза" повествует о прорабе Владимире Машкове, для которого путь до универсама за хлебом внезапно обернулся межгалактическим путешествиями. Кинолента, вышедшая на экраны в 1986 году, моментально полюбилась советскими зрителями. Отчасти благодаря актерскому составу, — главные роли в картине исполнили Станислав Любшин, Евгений Леонов и Юрий Яковлев.
Однако немногие знают, что к артистам должна была присоединиться еще одна звезда кинематографа — Леонид Ярмольник, вот только его участию в съемках помешали феноменальные обстоятельства. Какие? Выяснял "Рамблер".
Роль торговца космической пылью была написана специально для Ярмольника, но даже этот факт не позволил Георгию Данелия противиться знакам свыше.
Актер два раза приезжал на съемки в пустыню Каракумы. В первый раз сгорели декорации для его эпизода, из-за чего съемочную площадку пришлось покинуть. Во второй раз пьяный водитель передвижного дизель-генератора на полной скорости врезался в новую декорацию. Режиссер посчитал, что все это неспроста, и убрал роль Ярмольника из сценария. Вместе с ним из фильма исчезло понятие космической пыли, а также первоначальное название картины. Данелия планировал назвать фильм "Космическая пыль".
Комментарии3
Фильмы , Видео , Владимир Машков , Станислав Любшин , Леонид Ярмольник , Георгий Данелия , Юрий Яковлев , Евгений Леонов
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