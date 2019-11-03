7 ожидаемых премьер 2020 года

Не знаете как провести время? Отправляйтесь в кино, ведь 2020 год оказался богатым на премьеры. «Рамблер» расскажет о самых интересных из них.
«Вторжение»
1 января
Сразу после Нового года нас ждет продолжение истории «Притяжения» Федора Бондарчука о падении инопланетного объекта в Чертаново.
Кадр из фильма «Вторжение»
На этот раз героиня Ирины Старшенбаум, Юлия Лебедева, вынуждена оказаться подопытным кроликом, ведь она единственная, кто вступил в контакт с пришельцем. Риналь Мухаметов и Александр Петров также вернуться к своим ролям.
«Cats»
2 января
Легендарный бродвейский мюзикл теперь в кино. На ежегодный кошачий бал соберутся кошки со всех уголков мира.
Кадр из фильма «Cats»
А актерский состав вас гарантированно порадует — Идрис Эльба, Ребел Уилсон, Иэн Маккеллен, Тейлор Свифт, Джеймс Корден, Дженнифер Хадсон и другие.
«Марафон желаний»
23 января
Долгожданная премьера Александра Гудкова и Даши Чаруши о маникюрщице Марине из Воронежа, которая летит в Ханты-Мансийск, чтобы вернуть любимого. Но пересадка в Санкт-Петербурге меняет планы героини Аглаи Тарасовой.
Кадр из фильма «Марафон желаний»
Также в ролях Кирилл Нагиев, Павел Деревянко и Мария Миногарова.
«Хищные птицы»
6 февраля
Этот год богат на супергеройские фильмы о женщинах. Один из них — «Хищные птицы», сюжет которого разворачивается после событий фильма «Отряд самоубийц».
Кадр из фильма «Хищные птицы»
Героиня Марго Робби, Харли Квинн, рассталась с Джокером и объединилась с другими супергероинями для противостояния главе преступного мира Готэма.
«Мулан»
26 марта
Наверняка каждый из вас смотрел диснеевский мультфильм о бесстрашной молодой девушке Мулан, которая выдает себя за мужчину, чтобы вступить в ряды армии.
Кадр из фильма «Мулан»
Теперь эту историю Disney переносит в кино. Главную роль сыграет китайская актриса Лю Ифэй.
«Черная вдова»
30 апреля
Фанаты фильмов о супергероях долгие годы просили сделать сольный проект о героине Скарлетт Йоханссон, Черной Вдове, где будет рассказана ее полная история. И вот киностудия Marvel посчитала, что время для этой картины пришло.
MARVEL
Обещают, что в том числе будет раскрыт секрет происшествий в Будапеште. Роберт Дауни-младший также вернется к роли Железного человека.
«Чудо-женщина: 1984»
4 июня
Серию о женщинах-супергероях закрывает очередной сольный проект о Чудо-женщине. В фильме вас ждет продолжение фантастических подвигов амазонки-воительницы Дианы, героини Галь Гадот.
Кадр из фильма «Чудо-женщина: 1984»
По сюжету Чудо-женщина столкнется с искателем магических артефактов Лордом, который мечтает о божественной силе.