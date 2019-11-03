7 ожидаемых премьер 2020 года

7 самых ожидаемых фильмов 2020 года

Не знаете как провести время? Отправляйтесь в кино, ведь 2020 год оказался богатым на премьеры. «Рамблер» расскажет о самых интересных из них.

«Вторжение»

1 января

Сразу после Нового года нас ждет продолжение истории «Притяжения» Федора Бондарчука о падении инопланетного объекта в Чертаново.

Кадр из фильма «Вторжение»

«Cats»

2 января

Легендарный бродвейский мюзикл теперь в кино. На ежегодный кошачий бал соберутся кошки со всех уголков мира.

Кадр из фильма «Cats»

«Марафон желаний»

23 января

Долгожданная премьера Александра Гудкова и Даши Чаруши о маникюрщице Марине из Воронежа, которая летит в Ханты-Мансийск, чтобы вернуть любимого. Но пересадка в Санкт-Петербурге меняет планы героини Аглаи Тарасовой

Кадр из фильма «Марафон желаний»

«Хищные птицы»

6 февраля

Этот год богат на супергеройские фильмы о женщинах. Один из них — «Хищные птицы», сюжет которого разворачивается после событий фильма «Отряд самоубийц»

Кадр из фильма «Хищные птицы»

Героиня Марго Робби, Харли Квинн, рассталась с Джокером и объединилась с другими супергероинями для противостояния главе преступного мира Готэма.

«Мулан»

26 марта

Наверняка каждый из вас смотрел диснеевский мультфильм о бесстрашной молодой девушке Мулан, которая выдает себя за мужчину, чтобы вступить в ряды армии.

Кадр из фильма «Мулан»

Теперь эту историю Disney переносит в кино. Главную роль сыграет китайская актриса Лю Ифэй.

«Черная вдова»

30 апреля

Фанаты фильмов о супергероях долгие годы просили сделать сольный проект о героине Скарлетт Йоханссон , Черной Вдове, где будет рассказана ее полная история. И вот киностудия Marvel посчитала, что время для этой картины пришло.

MARVEL

Обещают, что в том числе будет раскрыт секрет происшествий в Будапеште. Роберт Дауни-младший также вернется к роли Железного человека.

«Чудо-женщина: 1984»

4 июня

Серию о женщинах-супергероях закрывает очередной сольный проект о Чудо-женщине. В фильме вас ждет продолжение фантастических подвигов амазонки-воительницы Дианы, героини Галь Гадот

Кадр из фильма «Чудо-женщина: 1984»

По сюжету Чудо-женщина столкнется с искателем магических артефактов Лордом, который мечтает о божественной силе.