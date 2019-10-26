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Как Милляр спас сказку «Морозко» 

Рамблер 1 час назад
Как Милляр спас сказку «Морозко»
Фото: Кадр из фильма "Морозко"
В 1965 году на экраны вышла сказка Александра Роу «Морозко», которую до сих пор с удовольствием смотрят и взрослые, вспоминая детство, и современные маленькие зрители. В том же году сказка получила главный приз на Венецианском кинофестивале в программе детских и юношеских фильмов, а также была названа лучшим детским фильмом на Всесоюзном кинофестивале. Но замечательной сказки могло не быть вовсе. И увидеть ее зрители смогли, благодаря актеру Георгию Милляру. Как он помог фильму, рассказывает «Рамблер».
Знаменитый актер сыграл в «Морозко» роль Бабы-Яги, сделав этот образ одним из самых запоминающихся. Кстати, сказочную ведьму Милляр в этой сказке исполнил во второй раз. Роу позже признавался, что очень переживал именно за этот образ, причиной тому, как говорили, было пристрастие Милляра к спиртному. Съемочной группе было дано указание следить за тем, чтобы актеру нигде поблизости не продавали алкоголь. Но Милляр иногда умудрялся обходить все запреты и иногда появлялся в кадре навеселе. Правда, на работе это, к счастью, никак не отразилось.
Более того, именно Милляру Александр Роу, по сути, обязан тем, что «Морозко» вообще вышел в прокат. Фильм мог легко кануть в Лету.
Дело в том, что бобины с пленкой, на которой хранился отснятый материал, складывали в пакеты и хранили в подвале дома, в котором жили члены съемочной группы. И вот однажды в лес, где снимался очередной эпизод сказки, прибежали жители деревни с сообщением, что в том самом подвале прорвало трубу.
Бросив работу, все кинулись к дому, с ужасом понимая, что весь отснятый материал, скорее всего, безнадежно испорчен.
Добравшись, наконец, до места аварии, киношники увидели, как насквозь промокший и дрожащий от холода Милляр выносит из подвала пакеты с пленками. По счастливому стечению обстоятельств у актера в тот день был выходной и, узнав о потопе, он сразу ринулся в подвал выносить пленки. Так, благодаря Георгию Милляру, фильм «Морозко» был спасен.
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Теги:
Фильмы , Морозко , Георгий Милляр , Александр Роу
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