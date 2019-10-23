Как советские режиссёры обходили цензуру

Видео рассказывает об уловках, на которые шли создатели советских кинолент, чтобы в их творения появились нескромные сцены. В СССР показать эротические кадры на экране было невозможно, так что режиссёрам приходилось изобретать разные способы, чтобы показать откровенные эпизоды. Как снимали такие сцены? Как режиссёры убеждали цензоров в необходимости эпизодов? Как они добивались выпуска фильмов с целомудренной эротикой? Обо всём узнайте из ролика.