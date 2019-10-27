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Знаменитые фильмы, сценарии к которым переписал Пентагон 

Рамблер 21 минуту назад
Фильмы, сценарии к которым переписал Пентагон
Фото: Кадр из фильма "Трансформеры"
Порой в американском кинематографе случается так, что Минобороны США предоставляет Голливуду технику в качестве реквизита и дает советы, как изобразить военных наиболее точно. Но иногда Пентагон не считается с мнением режиссеров и сценаристов и идет на все, чтобы изменить сюжет картины. "Рамблер" выяснял, в каких знаменитых кинолентах не обошлось без влияния Пентагона.

"Трансформеры"

Мало кто знает, но франшиза "Трансформеры" стала кинолентой, в которой задействовано рекордное количество военных отраслей. Критики сразу обратили внимание на присутствие в фильме вооруженных сил США, которые предстают в максимально выгодном для властей свете. Некоторые уверены, что это было сделано для создания максимально положительного образа армии. "Трансформеры" во многом рассчитаны на подростковую аудиторию, а значит, и на будущих новобранцев.

"1984"

В 1950-м ЦРУ получило право на экранизацию легендарного романа-антиутопии Джорджа Оруэлла "1984". Картина вышла на экраны в 1956 году и, несмотря на пожелания уже умершего к тому времени писателя, сценарий картины значительно отличался от сюжета романа-первоисточника. Так, в киноленте главный герой Уинстон в финальной сцене кричит: "Долой Большого Брата". Затем его расстреливают. В романе же Система побеждает героя, и он отказывается бунтовать, решив, что на самом деле всегда любил Большого Брата.

"Перл-Харбор"

Вряд ли критики отнеслись бы к фильму благосклонно, если бы не романтическая история, ставшая центром картины. Майклу Бэю удалось получить поддержку министерства лишь после тщательной проверки сценария. Но, к слову, поддержка оказалась внушительной: ему разрешили снимать фильм на настоящей базе Перл-Харбор, а также предоставили специалиста из военного исторического центра.
По требованию Пентагона в фильме изменили характер одного из героев — летчика Джеймса Дулиттла, автора знаменитого рейда Дулиттла. Бэй хотел, чтобы Джеймс был хамом и самодуром, но по настоянию "сверху" превратил его в положительного персонажа.
Видео дня. Почему Леонид Куравлев стал затворником
Комментарии2 
Теги:
Фильмы , Трансформеры , Джордж Оруэлл , Министерство обороны , Пентагон , ЦРУ
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