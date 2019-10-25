Самые провальные фильмы первой половины 2019 года 

Смотрите видео и узнайте о фильмах, которые смело можно назвать провалом года. 2019 год ещё не завершился, и в прокате ещё появятся новые картины, однако уже сейчас ясно, что некоторые киноленты разочаровали зрителей и не оправдали вложений создателей. Один из главных фейлов 2019 года — супергеройский фильм «Люди Икс: Тёмный Феникс», который оказался в разы менее успешным, чем предыдущие части франшизы «Люди Икс» и принёс студии Disney убытки в 170 миллионов долларов.
Ранее «Рамблер» рассказывал о хороших триллерах, которые не оценили критики.