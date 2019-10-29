Кем был режиссер «Красных дьяволят» до революции

"Красные дьяволята", снятые Иваном Перестиани , стали одним из самых первых советских немых художественных фильмов. Премьерный показ прошел в сентябре 1923 года в Тифлисе (ныне Тбилиси). Лента пользовалась огромным успехом у публики.

Трагическая пропажа

Действие картины происходит в годы Гражданской войны на Украине. Трое юных "дьяволят" — Миша, Дуняша и чернокожий уличный акробат Том Джексон — мстят бойцам "батьки Махно" за гибель отца Миши и Дуняши. Они вступают в ряды Первой конной армии, захватывают Махно, сажают его в мешок и притаскивают Буденному.

"Что касается образов махновцев, то они писались в известной степени мной с натуры. Я их очень хорошо запомнил при кратковременной встрече на станции Красный Лиман", —

вспоминал режиссер Иван Перестиани в своих мемуарах. Он пытался создать сценарий фильма по одноименной повести Павла Бляхина. В условиях тогдашнего времени фильм снимался практически "на коленке". В какой-то момент Перестиани потерял рукопись повести и стал снимать по памяти.

"Рукопись бесследно исчезла. И я сделал нечто небывалое в летописях кинопроизводства: я стал снимать на память. Моя память позволила мне совершить эту операцию, что называется, положив руки в карманы. Картина "Красные дьяволята" вышла на экраны с надписью: "Поставлена без сценария!".

Детство и разрыв с семьей

Перестиани, грек по национальности, родился в 1870 году в "хорошей семье", как это тогда называлось. Его отец служил на таможне, а позже в таганрогском отделении госбанка. Но мальчика с детства тянула сцена. Уже в школьные годы он играл на сцене Таганрогского театра под псевдонимом «Иван Неведомов». Сказать, что отец не был этому рад — не сказать ничего. Фактически Перестиани был предоставлен самому себе и с юности вынужден сам зарабатывать себе на жизнь. Несколько десятилетий он работал актером и режиссером в передвижных театрах, добирался с актерскими труппами до Дальнего Востока. Был дружен с Федором Шаляпиным

Революционные годы

В 1916 году Перестиани впервые попробовал себя в кино. Поначалу в качестве актера. Дело в том, что знаменитые театральные актеры считали кино ниже своего достоинства и сниматься отказывались, поэтому начать кинокарьеру в начале XX века было просто. В 1917 году он стал режиссировать фильмы. Перестиани пригласили работать на студию "Эфа" в Швецию — нехватка режиссеров остро ощущалась мировым кинематографом. Но режиссер, знавший бедность не понаслышке, был увлечен пропагандой равенства и братства. Он остался в России и стал снимать фильмы, прославляющие большевиков и Красную Армию. "Красные дьяволята" остались его самым известным шедевром — возможно, потому, что снимались по горячим следам и все в фильме дышит той эпохой.