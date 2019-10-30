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Пугающие комедии на Хеллоуин 

Рамблер 7 часов назад
Пугающие комедии на Хеллоуин
Фото: David Menidrey
Праздник Хеллоуин пришел к нам с запада, но не из США, как сейчас принято думать. На самом деле он восходит к празднику Самайн, который отмечали древние кельты, жившие на территории нынешней Ирландии. Считалось, что в этот день мир живых соприкасается с миром мертвых, и живые получают шанс увидеться со своими умершими родственниками и друзьями.
В VII веке Папа Римский повелел превратить этот языческий праздник в христианский. Спустя несколько веков Самайн окончательно превратился в тот Хеллоуин, который мы знаем сейчас. Этот день не имеет никакого отношения к поклонению мертвым или тем более сатанизму — даже светильник из тыквы, непременный атрибут праздника, должен освещать путь в чистилище неупокоенным душам, бродящим по земле.
Хеллоуин давно перестал быть религиозным или семейным праздником, сейчас он превратился в ночь веселья и стихийного карнавала. Нынешний Хеллоуин больше похож не на своего предка, Самайн, а на мексиканский День мертвых, который отмечается 1 ноября. Люди верят, что в этот день души умерших родственников посещают свой родной дом, и потому мексиканцы устраивают красочное празднество которым чествуют своих ушедших близких.
Вне зависимости от того, проведете ли вы ночь с 31 октября на 1 ноября с друзьями или останетесь в домашнем тепле, мы предлагаем вам найти время на просмотр комедий, притворяющихся фильмами ужасов. От них вам станет страшно смешно!

Гремлины

Warner Bros
Восхитительная черная комедия о гремлинах окупила свой бюджет десятки раз — история о превращении милых пушистых созданий в несуразных монстров даже спустя 35 лет после премьеры смотрится на одном дыхании. Гремлины творят на экране ужасные вещи, но зрителям остается только смеяться над тем, как страшные создания обживаются в человеческом мире.
Билли Пельтцер ведет довольно скучный образ жизни. Он живет с родителями и работает в небольшом банке. Кроме того, он тайно влюблен в свою сотрудницу Кейт, но боится признаться в собственных чувствах. Накануне Рождества отец дарит Билли маленькое загадочное существо. Зверек очень милый и спокойный, вот только требует особого ухода. Его нельзя мочить, кормить после полуночи или оставлять в комнате с ярким светом. Однажды Билли случайно нарушил эти правила — и тогда случилось непоправимое.

Зубастики

New Line Cinema
Из глубин космоса на землю попадают маленькие злобные существа, единственный смысл жизни которых — есть. Они готовы отправлять в свои усеянные острыми зубами рты вообще любые предметы, попадающиеся им на пути, даже несъедобные. И эти пушистые ребята становятся большой проблемой для обычной американской семьи, в чьем доме и заводятся зубастики. Харизматичные клыкастые хулиганы начинают подъедать семейные запасы, мебель, игрушки и с не меньшим удовольствием готовы отужинать самими обитателями дома. На помощь семье приходят космические охотники, выслеживающие зубастиков по всей галактике.

Кошмар перед Рождеством

Touchstone Pictures
В королевстве Хэллоуин обитает много загадочных и страшных существ. Каждый год в канун своего главного праздника они устраивают захватывающее представление и пугают людей. У каждого монстра своя роль. Но самым популярным, эффектным и любимым является скелет Джек Скеллингтон. Но вот только самому Джеку праздник не в радость. Он устал от однообразия и хочет чего-то нового. Задумавшись, он набредает в лесу на волшебную поляну со странными деревьями. Вместо дупла в каждом дереве находится дверь в мир другого праздника. Посетив праздник Рождества, Джек был настолько впечатлен, что загорается желанием устроить такой же праздник в своем царстве. И, похитив Санта Клауса, тайно начинает подготовку…

Очень страшное кино

Dimension Films
Ставшая классикой жанра молодежная хоррор-комедия перенесет вас в начало нулевых и смело обыграет популярные стереотипы фильмов ужасов.
В каждом уважающем себя фильме ужасов есть телефон, который вот-вот зазвонит; жертва, которая вот-вот завопит; убийца, который вот-вот нанесет смертельный удар. И единственный способ остаться в живых — это твердо помнить, что надо всегда опережать убийцу на один шаг. Когда сексуальная репортерша, всюду сующая свой нос, на пару с попадающим во всякие дурацкие истории охранником из супермаркета пытается остановить убийцу, задумавшего расправиться с самыми видными учениками средней школы Булемия-Фоллз, начинается такое ну очень страшное кино.

Кошелек или жизнь

Warner Bros.
Фильм для тех, кто любит ироничный черный юмор. Леденящие кровь истории происходят в одном провинциальном городке накануне Хэллоуина. Связующим звеном для них станет дух древнего праздника — Сэм. Именно он проведет зрителя по тихим улочкам и лесным тропкам, показывая истинное лицо некоторых из обитателей мирного поселения. И вот уже обычный розыгрыш становится жутким кошмаром, подростковая вечеринка превращается в кровавую бойню, школьный учитель становится беспощадным убийцей, а водитель автобуса встречается со своими жертвами. Но за всем этим безумием следит Сэм и значит правила Дня всех святых будут строго соблюдены.
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