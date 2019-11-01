Почему хотели отменить премьеру «Грязных танцев»

Эта невероятно красивая картина в мгновенье ока сделала снимавшихся в ней актеров Патрика Суэйзи Дженнифер Грей популярными. Но мало кто знает, что фильм мог вовсе не выйти на экраны. По какой причине это могло произойти, рассказывает «Рамблер».

В 1987 году «Грязные танцы» буквально произвели переворот в американском кинематографе и приобрели оглушительную популярность. Именно эта картина, по сути, положила начало истории «женского» кино. Фильму предрекали несомненный провал, называя его слишком простеньким. Но картине все же удалось пробиться на экраны, а история любви обеспеченной девушки и обычного танцора стала одной из самых известных в кино.

Кстати, фильм оказался вовсе не таким уж и простеньким. Под прикрытием обычного летнего романа сценарист картины Элеонор Бергштейн рассказала о социальном неравенстве, а также о последствии некоторых законов (например, запрете абортов).

Главная героиня, Бэби, тоже не так проста. Это девушка из хорошей семьи, имеющая помимо достатка и других благ активную жизненную позицию, она стремится сделать мир лучше, помочь людям, о чем не раз упоминается в фильме. А еще Бэби первая делает шаги навстречу мужчине. Такие повороты событий были совсем нетипичны для кино того времени.

Авторы фильма, по сути, с помощью легкого, на первый взгляд, фильма поддержали витавшую в воздухе идею феминизма и социального неравенства.

От проекта долгое время отказывались продюсеры, считая его провальным и неинтересным. В то время в почете было настоящее «мужское» кино: боевики, триллеры. В то, что женская аудитория сможет сделать фильму кассу, кинобоссы не верили. Но в итоге фильм взяла в работу одна небольшая фирма и режиссер Эмиль Ардолино

Кадр из фильма "Грязные танцы"

Перед премьерой фильма в кинотеатрах состоялись тестовые показы, после которых продюсеры были в ужасе: желающих посмотреть «Грязные танцы» оказалось крайне мало. Премьеру всерьез думали отменить. Но все же она состоялась, после нее оказалось, что все тестовые показы значения никакого не имели вообще. «Грязные танцы» буквально сразу стали невероятно популярны. Фильм получил «Оскар» и «Золотой глобус» в номинации «Лучшая песня», множество других престижных наград, а его доход от показов составил более 170 миллионов долларов (при бюджете всего в 5 миллионов долларов).