Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Что не так с именем Данилы Багрова в "Брате"
Что не так с именем Данилы Багрова в "Брате"
Фильмы
Где сейчас актеры из “Маски-шоу”
Где сейчас актеры из “Маски-шоу”
Актеры
Неудачные дубли, сделавшие фильмы шедеврами
Неудачные дубли, сделавшие фильмы шедеврами
Фильмы
Сколько лет самому старому порноактеру
Сколько лет самому старому порноактеру
Актеры
Ford против Ferrari
Ford против Ferrari
Биография, Драма, Спортивный
Купить билет
Грех
Грех
Биография, Исторический, Драма
Купить билет
Текст
Текст
Триллер, Драма
Купить билет
Ангелы Чарли
Ангелы Чарли
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Доктор Сон
Доктор Сон
Ужасы
Купить билет
Малефисента: Владычица тьмы
Малефисента: Владычица тьмы
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Верность
Верность
Драма
Купить билет
Мидуэй
Мидуэй
Боевик, Исторический, Драма
Купить билет
Семейка Аддамс
Семейка Аддамс
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Терминатор: Темные судьбы
Терминатор: Темные судьбы
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Хороший лжец
Хороший лжец
Драма
Купить билет
Стражи Арктики
Стражи Арктики
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Алла Пугачёва. Тот самый концерт
Алла Пугачёва. Тот самый концерт
Документальный, Музыкальный
Купить билет
Джокер
Джокер
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Во всё тяжкое
Во всё тяжкое
Трагикомедия
Купить билет
Девятая
Девятая
Исторический, Приключение, Триллер
Купить билет
Эверест
Эверест
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Идеальный пациент
Идеальный пациент
Триллер
Купить билет
Дитя погоды
Дитя погоды
Мультфильм, Фэнтези, Драма
Купить билет
Дождливый день в Нью-Йорке
Дождливый день в Нью-Йорке
Комедия, Мелодрама
Купить билет

Фильмы, которые заставят рыдать навзрыд 

Рамблер 4 часа назад
Фильмы, которые заставят рыдать навзрыд
Фото: Кадр из фильма "Хатико: Самый верный друг"
«Рамблер» собрал пятерку фильмов, содержащих наиболее грустные сцены в кинематографе, способные растрогать любого. Если вам необходимо дать волю эмоциям, то эта подборка для вас.
Зная о человеческой жестокости, люди намного холоднее относятся к своим собратьям в отличие от чувств к четвероногим друзьям. Для человека собака — синоним доброты, любви и преданности. Именно на этих чувствах играют киноделы в фильмах «Хатико» и «Белый Бим Черное ухо». Эти два фильма вызывают целую бурю эмоций, их тяжело смотреть, но так хочется…
«Ла-Ла Ленд» — музыкальный комедийно-драматический фильм, душещипательная смесь переживаний, возведенная в абсолют музыкальной темой и последней сценой.
Культовая экранизация одноименного романа Стивена Кинга «Зеленая миля» — один из самых добрых и человечных фильмов. Кино, которое абсолютно заслуженно занимает верхние строчки в рейтинге лучших фильмов мира.
Скажем пару слов о мультфильме детства и юности для многих. «Король Лев» — тот самый мультик, прививающий ребенку важнейшие ценности в анимационной обработке. Над горем Симбы плакали не только дети и их родители, но и животные. В интернете существует много роликов о совместном просмотре «Короля Льва» с четвероногими друзьями, которые скулили во время одной из самых грустных сцен в кинематографе.
Видео дня. Советские кинозвезды, умершие в нищете
Комментарии2 
Редактор:  Надежда Харламова
Теги:
Фильмы , Зелёная миля , Ла-Ла Ленд , Король Лев , Стивен Кинг
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что не так с именем Данилы Багрова в «Брате»
Что не так с именем Данилы Багрова в «Брате» 13
Где сейчас актеры из «Маски-шоу»
Где сейчас актеры из «Маски-шоу» 1
Неудачные дубли, сделавшие фильмы шедеврами
Неудачные дубли, сделавшие фильмы шедеврами
Сколько лет самому старому порноактеру
Сколько лет самому старому порноактеру 11
11 фантастических фильмов для нескучных выходных
11 фантастических фильмов для нескучных выходных
Видео
Что не так с именем Данилы Багрова в «Брате»
02:07
Что не так с именем Данилы Багрова в «Брате»
Фильмы
«Стал замечать свинцовые мерзости»
01:46
«Стал замечать свинцовые мерзости»
ТВ Другое
С эфира сняли передачу Малахова о Киселевске
00:50
С эфира сняли передачу Малахова о Киселевске
ТВ
Феминистки бойкотировали новый фильм Полански
00:31
Феминистки бойкотировали новый фильм Полански
Фильмы
Никулин мечтал о серьезном, а ему давали роли шутов
04:29
Никулин мечтал о серьезном, а ему давали роли шутов
Актеры
Каких артистов открыл Александр Митта
44:10
Каких артистов открыл Александр Митта
Актеры
Как прожил жизнь экранный Григорий Мелехов
04:37
Как прожил жизнь экранный Григорий Мелехов
Актеры
Неудачные дубли, сделавшие фильмы шедеврами
05:40
Неудачные дубли, сделавшие фильмы шедеврами
Фильмы
Самые ожидаемые новинки кино 2020 года
10:00
Самые ожидаемые новинки кино 2020 года
Фильмы
Что стало с Леночкой, которую переучивал Быков
02:58
Что стало с Леночкой, которую переучивал Быков
Актеры Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение