Фильмы, которые заставят рыдать навзрыд 

«Рамблер» собрал пятерку фильмов, содержащих наиболее грустные сцены в кинематографе, способные растрогать любого. Если вам необходимо дать волю эмоциям, то эта подборка для вас.
Зная о человеческой жестокости, люди намного холоднее относятся к своим собратьям в отличие от чувств к четвероногим друзьям. Для человека собака — синоним доброты, любви и преданности. Именно на этих чувствах играют киноделы в фильмах «Хатико» и «Белый Бим Черное ухо». Эти два фильма вызывают целую бурю эмоций, их тяжело смотреть, но так хочется…
«Ла-Ла Ленд» — музыкальный комедийно-драматический фильм, душещипательная смесь переживаний, возведенная в абсолют музыкальной темой и последней сценой.
Культовая экранизация одноименного романа Стивена Кинга «Зеленая миля» — один из самых добрых и человечных фильмов. Кино, которое абсолютно заслуженно занимает верхние строчки в рейтинге лучших фильмов мира.
Скажем пару слов о мультфильме детства и юности для многих. «Король Лев» — тот самый мультик, прививающий ребенку важнейшие ценности в анимационной обработке. Над горем Симбы плакали не только дети и их родители, но и животные. В интернете существует много роликов о совместном просмотре «Короля Льва» с четвероногими друзьями, которые скулили во время одной из самых грустных сцен в кинематографе.