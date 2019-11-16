Фильмы, которые заставят рыдать навзрыд

«Рамблер» собрал пятерку фильмов, содержащих наиболее грустные сцены в кинематографе, способные растрогать любого. Если вам необходимо дать волю эмоциям, то эта подборка для вас.

Зная о человеческой жестокости, люди намного холоднее относятся к своим собратьям в отличие от чувств к четвероногим друзьям. Для человека собака — синоним доброты, любви и преданности. Именно на этих чувствах играют киноделы в фильмах «Хатико» и «Белый Бим Черное ухо». Эти два фильма вызывают целую бурю эмоций, их тяжело смотреть, но так хочется…

«Ла-Ла Ленд» — музыкальный комедийно-драматический фильм, душещипательная смесь переживаний, возведенная в абсолют музыкальной темой и последней сценой.

Культовая экранизация одноименного романа Стивена Кинга «Зеленая миля» — один из самых добрых и человечных фильмов. Кино, которое абсолютно заслуженно занимает верхние строчки в рейтинге лучших фильмов мира.