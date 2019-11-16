Что не так с именем Данилы Багрова в «Брате»

По сценарию Данила возвращается в Петербург с войны, но ему не хочется резко отложить оружие, и он продолжает убивать. В киноленте есть эпизод, где знакомый Багрова в адрес Данилы произносит такую фразу: "Бог тебе судья!". Казалось бы, что в ней такого? Вот только, если копнуть глубже, выяснится, что имя Даниил, которое, кстати, библейского происхождения, переводится как "бог мой судья".

Однако, даже имея на руках эти факты, все еще не совсем понятно, в чем именно состояла задумка режиссера. С одной стороны, Багров якобы вершит божий суд. С другой стороны, напротив, он грешит, и ему после смерти так или иначе придется отвечать за все содеянное перед Господом. Видимо, Балабанов желал, чтобы каждый зритель определил истинную роль Данилы самостоятельно.