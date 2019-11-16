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Что не так с именем Данилы Багрова в «Брате» 

Рамблер 1 час назад
Данилу Багрова, главного героя легендарной картины Алексея Балабанова, давно причислили к "супергероям 90-х". По мнению поклонников картины, Багров, роль которого исполнил Сергей Бодров, полностью отражал истинный характер той эпохи. Однако мало кто знает, что в фильме "Брат" куда больше загадок и символов, чем кажется на первый взгляд. "Рамблер" решил выяснить, что не так с именем главного героя.
По сценарию Данила возвращается в Петербург с войны, но ему не хочется резко отложить оружие, и он продолжает убивать. В киноленте есть эпизод, где знакомый Багрова в адрес Данилы произносит такую фразу: "Бог тебе судья!". Казалось бы, что в ней такого? Вот только, если копнуть глубже, выяснится, что имя Даниил, которое, кстати, библейского происхождения, переводится как "бог мой судья".
Однако, даже имея на руках эти факты, все еще не совсем понятно, в чем именно состояла задумка режиссера. С одной стороны, Багров якобы вершит божий суд. С другой стороны, напротив, он грешит, и ему после смерти так или иначе придется отвечать за все содеянное перед Господом. Видимо, Балабанов желал, чтобы каждый зритель определил истинную роль Данилы самостоятельно.
Комментарии13 
Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Фильмы , Видео , Брат , Алексей Балабанов , Данила Багров , Сергей Бодров
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