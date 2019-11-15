Кинокомпания Warner Bros. представила новый логотип

В честь грядущего столетнего юбилея кинокомпания Warner Bros. решила сменить логотип. Не пренебрегая современными тенденциями, дизайнеры сделали акцент на лаконичности.

Pentagram

Символ компании стал выше и тоньше. Помимо этого было решено отказаться от золотого цвета, оставив только белый, синий и голубой. Дизайнеры стремились к тому, чтобы сделать логотип более плоским и цифровым. Использовать обновленный лого начнут уже в 2020 году.

Помимо этого, компания сообщила, что готовит новую стратегию развития. Ее главная миссия — «быть ведущим в мире творцом и дистрибьютором высококачественной развлекательной продукции». Именно для этого Warner Bros. планирует привлекать к сотрудничеству все больше новых талантливых людей.

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал, что студия Warner намерена повторить успех "Джокера".