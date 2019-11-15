Самые ожидаемые новинки кино 2020 года 

Смотрите видео и узнайте о самых ожидаемых премьерах следующего года. Несмотря на то, что 2019 ещё не завершился, киношники готовятся к зимним премьерам. На экран попадут лента разных жанров, и многие из них явно станут большим событием. Так, в январе выйдет комедийный боевик, которого ждали многие. «Плохие парни навсегда» продолжает фильмы «Плохие парни» (1995) и «Плохие парни 2» (2003), а блистают в нём Уилл Смит и Мартин Лоуренс, игравшие главных героев и первых двух частях. Ролик расскажет, какие ещё новинки 2020 года могут заинтересовать аудиторию.
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