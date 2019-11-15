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Неудачные дубли, сделавшие фильмы шедеврами 

Рамблер 7 минут назад
Смотрите видео и узнайте, какие сцены в популярных картинах были импровизацией актёров. Однако эпизоды были такими удачными, что именно незапланированные реплики, эмоции и действия режиссёры решили оставить в финальной версии. Например, сцена в «Крёстном отце», когда Марлон Брандо, играющий властительного мафиози, поигрывает с кошкой сегодня уже признана классикой. Между тем, никакой кошки в сценарии не было, Брандо подобрал кошку, случайно забредшую на площадку, и превратил её в кинозвезду. Ролик рассказывает о других импровизациях, без которых теперь фильмы сложно представить.
Ранее «Рамблер» рассказал, что феминистки бойкотировали новый фильм Романа Полански из-за обвинения в изнасиловании. 
Редактор:  Елена Красовская
Теги:
Фильмы , Актеры , Видео , Крёстный отец , Роман Полански
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