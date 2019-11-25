Как «Клеопатра» с Элизабет Тейлор чуть не разорила своих создателей

Историческая драма "Клеопатра" Джозефа Лео Манкевича, вышедшая на экраны в 1963 году, уже несколько десятилетий считается классикой кинематографа. И неспроста: у картины четыре "Оскара" и девять номинаций на него, а главные роли в ней исполнили легендарные актеры — Элизабет Тейлор Ричард Бертон . Успех киноленты очевиден, однако стоил ли он того, чтобы киностудия, ее создавшая, оказалась на грани банкротства? Выяснял "Рамблер".

Завершив производство "Клеопатры", вся команда студии Fox испытывала острое нервное напряжение. Изначально на фильм планировалось потратить не больше двух миллионов долларов, но впоследствии бюджет киноленты составил 44 миллиона (почти 300 млн долларов в переводе на современные деньги). Таким образом, картина стала одной из самых дорогих в истории кинематографа.

Немало проблем продюсерам доставила и Элизабет Тейлор. К тому моменту, как стартовали съемки "Клеопатры", Тейлор уже успела стать одной из самых востребованных актрис и не стеснялась пользоваться этим, — она заявила, что согласится на главную роль в проекте только, если ее гонорар составит не меньше миллиона долларов. Продюсеры картины считали, что лучше Элизабет с ролью не справится никто и потому пошли ей на уступки.

Но вскоре им пришлось пожалеть об этом. Съемки картины и без того продвигались крайне медленно (режиссеры "Клепоатры" менялись молниеносно, а сценарий едва ли походил на сценарий), так еще и Тейлор не могла сниматься на протяжении восьми месяцев из-за серьезной болезни. Студия даже начала искать актрисе замену — в частности, большие шансы стать "Клеопатрой" были у Мэрилин Монро -, но продюсер Уолтер Вагнер категорично заявил, что им придется дождаться Тейлор.

Вот только, когда актриса вновь приступила к съемкам, вновь не обошлось без страстей. Внезапно она закрутила роман с напарником по "Клеопатре" Ричардом Бертоном, что также доставляло киностудии немало проблем, несмотря на то, что мимолетная интрижка в конце концов привела актеров под венец.

Но если их проблемы после съемок закончились, то у студии Fox они лишь начиналась. Чтобы расплатиться с долгами и не обанкротиться, ей пришлось продать 300 акров земли, ведь в прокате 4-х часовая кинолента с треском провалилась.