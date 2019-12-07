Сюжет каких советских фильмов писала сама жизнь

Во время съемок фильма может произойти что угодно: от беременности актрисы, играющей важную роль, до урагана, разнесшего декорации дворца. Подобные жизненные ситуации заставляют сценариста вновь взяться на перо, чтобы радикально переделать сюжет. «Рамблер» рассказывает, сюжет каких советских фильмов писала сама жизнь.

Не нашлось актера

В экранизациях повести П. Бляхина есть многострадальный для кинематографа персонаж — китаец Ю-Ю, которого в первый раз за неимением актера азиатской внешности доверили сыграть негру, цирковому борцу. В связи с этим в фильме «Красные дьяволята» появился первый афрокрасногвардеец. А в «Неуловимых мстителях» засветился новый персонаж — Яшка-цыган.

Смена антуража

Когда снимали «По щучьему веленью» 1938 года, вышло так, что снег растаял раньше, чем закончились съемки, из-за чего пришлось добавить в сюжет желание Емели: «Обернись, зима лютая, летом красным!» и отснять остальные сцены уже в летнем антураже.

Ссоры

Советский фильм «Король-олень» предполагал хорошую концовку, о которой мы узнаем только по намеку персонажа Ефремова. Причиной открытого финала является то, что режиссер разругался со своей тогдашней женой — Валентиной Малявиной , которая исполняла главную женскую роль. В результате последние сцены просто не успели доснять.

В новеллизации третьего фильма про гардемаринов трое из навигацкой школы действуют в прежнем составе, однако Сергей Жигунов поссорился со Светланой Дружининой , которая не стала проводить кастинг на роль, а изменила сценарий, введя нового персонажа.

Не дожил до конца съемок

Другие причины

Беременность актрисы Натальи Гвоздиковой привела к тому, что из сериала «Рожденная революцией» исключили ее персонажа, позволив ему погибнуть.

Режиссер также переписал сценарий после того, как Борислав Брондуков , который должен был сыграть заметную роль, перенес инсульт. Медицинские причины повлияли и на Вахтанга Кикабидзе , которому, предположительно, предлагалась роль пацака Би. По организационным причинам из фильма исчезла целая сюжетная линия свержения господина ПЖ героем Льва Перфилова , что сделало ужесточение законов по отношению к пацакам труднообъяснимым.

Литературный сценарий подразумевал участие Леонида Ярмольника в качестве носатого шарлатана, предлагавшим героям «космическую пыль по разумной цене». Оба раза, когда актер приезжал на съемки написанной под него роли, роковая случайность уничтожала декорации необходимые для эпизода, в итоге Данелия решил убрать персонажа из сюжета.