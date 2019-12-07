Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Назван самый популярный сериал HBO
Назван самый популярный сериал HBO
Сериалы
Музыкальный фестиваль объединят с реалити-шоу
Музыкальный фестиваль объединят с реалити-шоу
ТВ
Проложили дорогу грудью
Проложили дорогу грудью
Актеры
5 незабываемых фильмов с Анной-Софией Робб
5 незабываемых фильмов с Анной-Софией Робб
Фильмы
Алла Пугачёва. Тот самый концерт
Алла Пугачёва. Тот самый концерт
Документальный, Музыкальный
Купить билет
Холодное сердце II
Холодное сердце II
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Война токов
Война токов
Исторический, Триллер, Драма
Купить билет
Рождество на двоих
Рождество на двоих
Ромком
Купить билет
Ржев
Ржев
Драма, Военный
Купить билет
Достать ножи
Достать ножи
Детектив, Драма
Купить билет
Джуманджи: новый уровень
Джуманджи: новый уровень
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Лев Яшин. Вратарь моей мечты
Лев Яшин. Вратарь моей мечты
Биография, Драма, Семейный
Купить билет
Ford против Ferrari
Ford против Ferrari
Биография, Драма, Спортивный
Купить билет
Сиротский Бруклин
Сиротский Бруклин
Драма, Криминальный
Купить билет
Аванпост
Аванпост
Триллер, Фантастика
Купить билет
Давай разведемся!
Давай разведемся!
Комедия
Купить билет
Грех
Грех
Биография, Исторический, Драма
Купить билет
Решала. Нулевые
Решала. Нулевые
Боевик, Триллер, Драма
Купить билет
Прекрасная эпоха
Прекрасная эпоха
Трагикомедия
Купить билет
Аббатство Даунтон
Аббатство Даунтон
Мелодрама
Купить билет
21 мост
21 мост
Боевик, Триллер, Драма
Купить билет
Текст
Текст
Триллер, Драма
Купить билет
Тварь
Тварь
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Малефисента: Владычица тьмы
Малефисента: Владычица тьмы
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет

Сюжет каких советских фильмов писала сама жизнь 

Рамблер 1 час назад
Сюжет каких советских фильмов писала сама жизнь
Фото: Кадр из фильма "Красные дьяволята"
Во время съемок фильма может произойти что угодно: от беременности актрисы, играющей важную роль, до урагана, разнесшего декорации дворца. Подобные жизненные ситуации заставляют сценариста вновь взяться на перо, чтобы радикально переделать сюжет. «Рамблер» рассказывает, сюжет каких советских фильмов писала сама жизнь.

Не нашлось актера

В экранизациях повести П. Бляхина есть многострадальный для кинематографа персонаж — китаец Ю-Ю, которого в первый раз за неимением актера азиатской внешности доверили сыграть негру, цирковому борцу. В связи с этим в фильме «Красные дьяволята» появился первый афрокрасногвардеец. А в «Неуловимых мстителях» засветился новый персонаж — Яшка-цыган.

Смена антуража

Когда снимали «По щучьему веленью» 1938 года, вышло так, что снег растаял раньше, чем закончились съемки, из-за чего пришлось добавить в сюжет желание Емели: «Обернись, зима лютая, летом красным!» и отснять остальные сцены уже в летнем антураже.

Ссоры

Советский фильм «Король-олень» предполагал хорошую концовку, о которой мы узнаем только по намеку персонажа Ефремова. Причиной открытого финала является то, что режиссер разругался со своей тогдашней женой — Валентиной Малявиной, которая исполняла главную женскую роль. В результате последние сцены просто не успели доснять.
В новеллизации третьего фильма про гардемаринов трое из навигацкой школы действуют в прежнем составе, однако Сергей Жигунов поссорился со Светланой Дружининой, которая не стала проводить кастинг на роль, а изменила сценарий, введя нового персонажа.

Не дожил до конца съемок

Во время съемок фильма «Они сражались за Родину» умер исполнитель роли первого плана Василий Шукшин, в результате сценарий пришлось кардинально переписывать. А озвучивал героя Игорь Ефимов, который также подарил свой голос Копалычу из «Холодного лета пятьдесят третьего…» в связи со смертью Анатолия Папанова.

Другие причины

Беременность актрисы Натальи Гвоздиковой привела к тому, что из сериала «Рожденная революцией» исключили ее персонажа, позволив ему погибнуть.
В фильме «Кин-дза-дза» произошло несколько замен: господина ПэЖэ должен был играть Ролан Быков, который не смог приехать на съемки, из-за чего роль сыграл организатор кинопроизводства Николай Гаро; роль Абрадокса Каткусоделателя была за Норбертом Кухинке, однако ему из-за политических трений запретили сниматься в СССР, в связи с чем персонажа сыграл сам Георгия Данелия.
Режиссер также переписал сценарий после того, как Борислав Брондуков, который должен был сыграть заметную роль, перенес инсульт. Медицинские причины повлияли и на Вахтанга Кикабидзе, которому, предположительно, предлагалась роль пацака Би. По организационным причинам из фильма исчезла целая сюжетная линия свержения господина ПЖ героем Льва Перфилова, что сделало ужесточение законов по отношению к пацакам труднообъяснимым.
Литературный сценарий подразумевал участие Леонида Ярмольника в качестве носатого шарлатана, предлагавшим героям «космическую пыль по разумной цене». Оба раза, когда актер приезжал на съемки написанной под него роли, роковая случайность уничтожала декорации необходимые для эпизода, в итоге Данелия решил убрать персонажа из сюжета.
Жизнь достаточно часто вносит собственные коррективы в уже сложившийся сюжет, особенно остро это видно на примере фильма "Кин-дза-дза", однако и в современных картинах смерть ключевого актера создает режиссеру массу проблем. Впрочем, сейчас решить данную ситуацию можно воссозданием умершего актера с помощью визуальных эффектов, как это сделали в киноленте "Изгой-один" с Питером Кушингом, исполнителем роль гранд-моффа Таркина.
Видео дня. Что стало с актерами из фильма «ДМБ»
Комментарии 
Редактор:  Надежда Харламова
Теги:
Фильмы , Король-олень , По щучьему веленью , Они сражались за Родину , Сергей Жигунов , Игорь Ефимов , Питер Кушинг , Анатолий Папанов , Ролан Быков , Валентина Малявина , Леонид Ярмольник , Георгий Данелия , Николай Гаро , Лев Перфилов , Светлана Дружинина , Борислав Брондуков , Василий Шукшин , Норберт Кухинке , Вахтанг Кикабидзе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван самый популярный сериал HBO
Назван самый популярный сериал HBO
Музыкальный фестиваль объединят с реалити-шоу
Музыкальный фестиваль объединят с реалити-шоу
Проложили дорогу грудью
Проложили дорогу грудью 7
5 незабываемых фильмов с Анной-Софией Робб
5 незабываемых фильмов с Анной-Софией Робб
Культовые роли, которые могли сыграть другие актеры
Культовые роли, которые могли сыграть другие актеры 2
Видео
«Спокойной ночи, малыши!» покажут новый мультфильм
00:53
«Спокойной ночи, малыши!» покажут новый мультфильм
ТВ
Документальный фильм о Децле появился на YouTube
04:31
Документальный фильм о Децле появился на YouTube
Фильмы
Кто еще мог сыграть в «Бригаде»
01:02
Кто еще мог сыграть в «Бригаде»
Актеры
Как связаны Василий Шукшин и Владимир Высоцкий
44:03
Как связаны Василий Шукшин и Владимир Высоцкий
Актеры
«Мировая мама» Лукашина стала звездой в 70 лет
05:55
«Мировая мама» Лукашина стала звездой в 70 лет
Актеры
Сломанная карьера советской кинозвезды
03:49
Сломанная карьера советской кинозвезды
Актеры
Что стало с маленьким суворовцем из «Офицеров»
02:51
Что стало с маленьким суворовцем из «Офицеров»
Актеры
Как изменились актеры сериала «Беверли-Хиллз 90210»
09:17
Как изменились актеры сериала «Беверли-Хиллз 90210»
Актеры
Почему «радистка Кэт» бросила кино
06:50
Почему «радистка Кэт» бросила кино
Актеры
Какая роль была любимой у Караченцова
44:06
Какая роль была любимой у Караченцова
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение