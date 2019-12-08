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Импровизации в фильме «Место встречи изменить нельзя» 

Рамблер 15 часов назад
Импровизации в «Место встречи изменить нельзя»
Фото: Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"
Фильм «Место встречи изменить нельзя» включает много интересных моментов. Любопытно, что некоторые из них не были включены в сюжет, поскольку попавшие в киноленту сцены являлись чистой воды импровизацией. «Рамблер» рассказывает, какие моменты фильма сымпровизированы актерами.
Игравшая Маньку-Облигацию актриса Лариса Удовиченко действительно не знала, как правильно пишется слово «облигация», поэтому и спросила об этом Высоцкого. Говорухину понравилось, и он включил сцену в фильм.
Александр Белявский рассказывал, как у него в сцене допроса и «графологического эксперимента» над Фоксом пошла носом кровь. Актер решил представить это как будто в МУРе Фоксу разбили нос. Сцены с брезгливым, чуть ли не барственным вытиранием крови о стол Шарапова не было, но Говорухин сказал:
«Отлично подходит и к образу, и к сцене. Так и оставим».
Восхищение Говорухина заслужила импровизация Ивана Бортника, который в сцене захвата банды начал дурным голосом орать фрагмент блатной песни «Дочь прокурора»:
«А на чёрной скамьеее, на скамье подсудимых, его дочка ррродная и какой-то жиган!..»
Таким образом, данная деталь дополнительно подтвердила образ Промокашки как любителя блатной классики.
Видео дня. Что стало с актерами из фильма «ДМБ»
Комментарии 2 
Редактор:  Надежда Харламова
Теги:
Фильмы , Место встречи изменить нельзя , Александр Белявский , Лариса Удовиченко , Иван Бортник
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