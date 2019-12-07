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Что такое «эффект Кулешова» 

Рамблер 3 часа назад
Что такое «эффект Кулешова»
Фото: Открытые источники
В арсенале кинематографа множество различных художественных приемов, один из которых называется «эффект Кулешова» и используется по сей день. «Рамблер» рассказывает об эксперименте, который провел великий советский режиссер Лев Кулешов.
Суть эксперимента заключалась в том, чтобы взять кадр с совершенно бесстрастным лицом и смонтировать его рядом с тремя разными кадрами: первый — тарелка супа, второй — ребенок в гробу, третий — красивая девушка, лежащая на диване. Зрители, которым предлагали посмотреть изображение, состоящее из двух картинок, видели на спокойном лице отражение эмоций и чувств в зависимости от контекста. Так тарелка вызывала в воображении респондентов голод, ребенок — скорбь, девушка — вожделение.
Открытые источники
Подобное открытие в настоящее время используется в кинематографе достаточно широко, а особым поклонником «эффекта Кулешова» являлся Альфред Хичкок, отметивший заслугу советского режиссера следующими словами:
«Это — настоящее искусство создания идей».
Видео дня. Что стало с актерами из фильма «ДМБ»
Комментарии 
Редактор:  Надежда Харламова
Теги:
Фильмы , Лев Кулешов , Альфред Хичкок
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