Что такое «эффект Кулешова»

В арсенале кинематографа множество различных художественных приемов, один из которых называется «эффект Кулешова » и используется по сей день. «Рамблер» рассказывает об эксперименте, который провел великий советский режиссер Лев Кулешов.

Суть эксперимента заключалась в том, чтобы взять кадр с совершенно бесстрастным лицом и смонтировать его рядом с тремя разными кадрами: первый — тарелка супа, второй — ребенок в гробу, третий — красивая девушка, лежащая на диване. Зрители, которым предлагали посмотреть изображение, состоящее из двух картинок, видели на спокойном лице отражение эмоций и чувств в зависимости от контекста. Так тарелка вызывала в воображении респондентов голод, ребенок — скорбь, девушка — вожделение.

Открытые источники

Подобное открытие в настоящее время используется в кинематографе достаточно широко, а особым поклонником «эффекта Кулешова» являлся Альфред Хичкок , отметивший заслугу советского режиссера следующими словами: