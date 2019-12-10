Как из-за эротики забраковали фильм Тарковского

Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
16 лучших русских фильмов года
16 лучших русских фильмов года
Фильмы
Британские сериалы, рекомендуемые к просмотру
Британские сериалы, рекомендуемые к просмотру
Сериалы
Русские актрисы с "синдромом" стервозного лица
Русские актрисы с "синдромом" стервозного лица
Актеры
Что известно о молодой ассистентке Якубовича
Что известно о молодой ассистентке Якубовича
ТВ
Алла Пугачёва. Тот самый концерт
Алла Пугачёва. Тот самый концерт
Документальный, Музыкальный
Купить билет
Холодное сердце II
Холодное сердце II
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Ржев
Ржев
Драма, Военный
Купить билет
Рождество на двоих
Рождество на двоих
Ромком
Купить билет
Джуманджи: новый уровень
Джуманджи: новый уровень
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Достать ножи
Достать ножи
Детектив, Драма
Купить билет
Сиротский Бруклин
Сиротский Бруклин
Драма, Криминальный
Купить билет
Война токов
Война токов
Исторический, Триллер, Драма
Купить билет
Ford против Ferrari
Ford против Ferrari
Биография, Драма, Спортивный
Купить билет
Лев Яшин. Вратарь моей мечты
Лев Яшин. Вратарь моей мечты
Биография, Драма, Семейный
Купить билет
Полицейский с Рублевки. Новогодний Беспредел 2
Полицейский с Рублевки. Новогодний Беспредел 2
Приключение, Комедия, Семейный
Купить билет
Аванпост
Аванпост
Триллер, Фантастика
Купить билет
Решала. Нулевые
Решала. Нулевые
Боевик, Триллер, Драма
Купить билет
Давай разведемся!
Давай разведемся!
Комедия
Купить билет
Грех
Грех
Биография, Исторический, Драма
Купить билет
Прекрасная эпоха
Прекрасная эпоха
Трагикомедия
Купить билет
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Аббатство Даунтон
Аббатство Даунтон
Мелодрама
Купить билет
21 мост
21 мост
Боевик, Триллер, Драма
Купить билет
Малефисента: Владычица тьмы
Малефисента: Владычица тьмы
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет

Как Тарковский пренебрег цензурой в фильме «Андрей Рублев» 

Рамблер 9 часов назад
Как из-за эротики забраковали фильм Тарковского
Фото: Кадр из фильма "Андрей Рублев"
Картины легендарного режиссера Андрея Тарковского в свое время нередко вызывали резонанс в обществе, но одним из самых скандальных фильмов мастера стал "Андрей Рублев".
Когда в 1967 году картину показали кинематографическому начальству СССР, создателей ленты тут же обвинили в пропаганде насилия, а сам фильм сократили и перемонтировали. Почему так произошло, выяснял "Рамблер".
Говоря о жестокости картины, "очевидцы" съемок (например, музейный деятель Алиса Аксенова), утверждали, что в одной из сцен, которую вырезали при монтаже, заживо сожгли корову, а в другой сцене рабочий мясокомбината рассек шею лошади. Сам Тарковский называл все эти заявления "травлей" и утверждал, что с животными на съемках обращались хорошо: корова, по его словам, была накрыта тканью из асбеста и не горела, а лошадь так или иначе собирались умерщвлять.
Однако еще большее возмущение общественности вызвали даже не жестокие сцены с животными, а множество эротических эпизодов, которые были неприемлемы для того времени. В частности, в "Андрее Рублеве" Тарковский показал языческую оргию. А эпизод, где юные девушки сбрасывают одежду и начинают отмечать праздник Ивана Купалы и вовсе называют самой масштабной эротической сценой в советском кинематографе.
Из-за того, что Тарковский пошел наперекор советской власти, картину, выпущенную в 60-х, пустили без цензуры в прокат только в 1987 году.
Видео дня. Что стало с атаманом из «Свадьбы в Малиновке»
Комментарии 3 
Редактор:  Ангелина Ордовская