Как из-за эротики забраковали фильм Тарковского

Как Тарковский пренебрег цензурой в фильме «Андрей Рублев»

Картины легендарного режиссера Андрея Тарковского в свое время нередко вызывали резонанс в обществе, но одним из самых скандальных фильмов мастера стал " Андрей Рублев ".

Когда в 1967 году картину показали кинематографическому начальству СССР, создателей ленты тут же обвинили в пропаганде насилия, а сам фильм сократили и перемонтировали. Почему так произошло, выяснял "Рамблер".

Говоря о жестокости картины, "очевидцы" съемок (например, музейный деятель Алиса Аксенова), утверждали, что в одной из сцен, которую вырезали при монтаже, заживо сожгли корову, а в другой сцене рабочий мясокомбината рассек шею лошади. Сам Тарковский называл все эти заявления "травлей" и утверждал, что с животными на съемках обращались хорошо: корова, по его словам, была накрыта тканью из асбеста и не горела, а лошадь так или иначе собирались умерщвлять.

Однако еще большее возмущение общественности вызвали даже не жестокие сцены с животными, а множество эротических эпизодов, которые были неприемлемы для того времени. В частности, в "Андрее Рублеве" Тарковский показал языческую оргию. А эпизод, где юные девушки сбрасывают одежду и начинают отмечать праздник Ивана Купалы и вовсе называют самой масштабной эротической сценой в советском кинематографе.

Из-за того, что Тарковский пошел наперекор советской власти, картину, выпущенную в 60-х, пустили без цензуры в прокат только в 1987 году.