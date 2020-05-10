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Почему с фильмом «Любовь и голуби» нещадно боролось Госкино 

Мария Сергеева 5 часов назад
Лирическая комедия Владимира Меньшова "Любовь и голуби", была основана на одноименной пьесе Владимира Гуркина, который, в свою очередь, описывал жизнь своих соседей Кузякиных в городке Черемхово. Подробнее о семье-прототипе и о разногласиях с Госкино — в материале "Рамблера".
Настоящий Василий Кузякин работал угольщиком и именно его попыталась увести из семьи сотрудница предприятия, однако мужчина, как и его киногерой, не поддался разлучнице. Там же и обитал юморной и чудоковатый пенсионер дед Митя, которого блестяще воплотил Сергей Юрский.
Семья разрешила использовать их историю, но только с одним условием: фамилию в повести надо было изменить. Сценарист согласился и забыл об этом. В итоге Кузякины потом долго на него обижались.
Во время проверки отснятого материала в Госкино фильм безжалостно пытались раскромсать острые ножницы цензуры. Недовольство вызывала пропаганда алкоголизма, деревенский язык ("ешкин кот", "че", "Людк"), быт, пошлость, танцы и разговоры об экстрасенсах. Сначала планировалось до минимума сократить роль дяди Мити, а режиссера даже отстраняли от монтажерской работы ввиду несоответствия картины советским стандартам.
В результате кинолента лишилась многих забавных сцен, с некоторыми из них пришлось расстаться ради сокращения хронометража. Однако по большей части претензий Меньшов настаивал, что картину он переделывать не будет. На постановщика посыпались обвинения в отсутствии вкуса и прочее. Но фильм, каким его видел сам режиссер, все же вышел в прокат.
Комментарии 4
Фильмы , Видео , Любовь и голуби , Владимир Меньшов , Владимир Гуркин , Сергей Юрский
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