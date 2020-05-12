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Лучшие советские фильмы о подростках, по которым мы скучаем 

Мира Маркина 42 минуты назад
Лучшие советские фильмы о подростках
Фото: Кадр из фильма "Курьер"
Добрые, трогательные, ироничные и легкие — именно так можно охарактеризовать фильмы о подростках, снятые в СССР. Неудивительно, что даже по прошествии многих лет они не утратили свою актуальность, и мы продолжаем их пересматривать как в первый раз. Для тех, кто соскучился по таким кинолентам, "Рамблер" сделал подборку картин о советских юношах и девушках, которые нужно посмотреть хотя бы раз в жизни.

"Курьер", 1986

Трагикомедия, снятая по повести Карена Шахназарова, повествует о молодом человеке по имени Иван, который провалив вступительные испытания в университет, устраивается курьером в журнал "Вопросы познания". Как-то раз служебное задание приводит его в дом к девушке Кате, после чего его жизнь меняется раз и навсегда.

"Вам и не снилось…", 1980

Кадр из фильма "Вам и не снилось…"
Школьники Рома и Катя влюбляются в друг друга, не в силах представить и дня в разлуке. Мать девочки поддерживает дочь, отец Ромы, безответно влюбленный в Катину маму, также не мешает сыну. Однако не всех людей радует счастье подростков и находятся те, кто намерен раз и навсегда прекратить их отношения.

"В моей смерти прошу винить Клаву К. ", 1979

Кадр из фильма "В моей смерти прошу винить Клаву К. "
Впервые Сережа увидел Клаву, когда ему было четыре года. С тех пор она не выходила у него из головы, и он делал все для того, чтобы привлечь ее внимание: приносил из дома карандаши и фломастеры, покупал мороженое, навещал ее во время болезни. Но в 15 лет Сережа узнал, что у Клавы появился другой возлюбленный. И тогда подросток решился на отчаянный шаг.
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Фильмы , В моей смерти прошу винить Клаву К. , Курьер , Карен Шахназаров
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