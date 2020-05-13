Баженов подчеркнул, что негативно относится к травле артистов за их роли: «К сожалению, в нынешних условиях им очень сложно выбирать и приходится сниматься в чем угодно». При этом он сравнил слова Певцова, заступившегося за ленту, в которой исполнил главную роль, с фразой из романа-антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла «Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила».

«Оказывается, они уважают историю, а я — Познер, оказывается, они чтят память документально, а я ненавистью и наговорами занимаюсь», — возмутился Баженов.

«В случае с фильмом "На Париж" стыдить уж точно нужно Министерство культуры (хотя какой у них стыд, у пацанов просто бизнес) — оно все это допускает и на наши же деньги», — написал блогер.

12 мая Певцов заявил, что ему пожелали «мучений в аду» из-за военного фильма «На Париж». Артиста раскритиковали из-за обзора на ленту от BadComedian, в котором блогер посчитал, что картина оскорбляет ветеранов войны. Певцов объяснил «для тех, у кого глаза и уши еще не окончательно засорились дудями, познерами, навальными и прочими», что не стыдится своей роли, и подчеркнул, что фильм — «о том, что произошло, когда наступила долгожданная победа».