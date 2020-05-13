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BadComedian ответил Певцову на критику из-за фильма «На Париж» 

Lenta.ru и ещё 16 1 час назад
Блогер BadComedian (настоящее имя Евгений Баженов) прокомментировал высказывание актера Дмитрия Певцова по поводу его критики военного фильма «На Париж». Он опубликовал свой ответ на видеохостинге YouTube.
Баженов подчеркнул, что негативно относится к травле артистов за их роли: «К сожалению, в нынешних условиях им очень сложно выбирать и приходится сниматься в чем угодно». При этом он сравнил слова Певцова, заступившегося за ленту, в которой исполнил главную роль, с фразой из романа-антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла «Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила».
«Оказывается, они уважают историю, а я — Познер, оказывается, они чтят память документально, а я ненавистью и наговорами занимаюсь», — возмутился Баженов.
«В случае с фильмом "На Париж" стыдить уж точно нужно Министерство культуры (хотя какой у них стыд, у пацанов просто бизнес) — оно все это допускает и на наши же деньги», — написал блогер.
12 мая Певцов заявил, что ему пожелали «мучений в аду» из-за военного фильма «На Париж». Артиста раскритиковали из-за обзора на ленту от BadComedian, в котором блогер посчитал, что картина оскорбляет ветеранов войны. Певцов объяснил «для тех, у кого глаза и уши еще не окончательно засорились дудями, познерами, навальными и прочими», что не стыдится своей роли, и подчеркнул, что фильм — «о том, что произошло, когда наступила долгожданная победа».
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Комментарии 7
Фильмы , Видео , На Париж , Дмитрий Певцов , Евгений Баженов , Джордж Оруэлл , Минкультуры
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