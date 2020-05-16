Фильмы про людей со стокгольмским синдромом

Стокгольмский синдром получил свое название после случая в Стокгольме в 1973 году. Во время захвата заложников жертвы начинали проявлять симпатию к своим захватчикам. «Рамблер» сделал подборку фильмов о любви заложника к его похитителю.

«3096 дней»

Фильм основан на одноименной автобиографии австрийки Наташи Кампуш. Она была похищена в возрасте 10 лет техником Вольфганом Приклопилем, и провела в заточении более 8 лет. Наташе удалось сбежать, после чего похититель совершил самоубийство, бросившись под поезд.

Главные роли в картине исполнили Антония Кэмпбелл-Хьюз и Туре Линдхардт.

«Свяжи меня»

Кадр из фильма «Свяжи меня»

По сюжету, Рики выписывается из психиатрической клиники и начинает преследовать Марину, с которой имел случайную связь год назад. Герой похищает девушку и держит ее связанной. Постепенно у Марины развивается стокгольмский синдром, и она влюбляется в своего похитителя.

«Берлинский синдром»

Кадр из фильма «Берлинский синдром»

В фильме рассказывается история молодой журналистки, которая отправляется в Германию, и знакомится с парнем по имени Энди. Проснувшись после ночи, проведенной с ним, героиня осознает, что Энди запер ее в квартире и не собирается отпускать.

«Она»

Кадр из фильма «Она»

В картине состоятельная парижанка Мишель подвергается нападению в собственном доме. На следующий день героиня не только не заявляет в полицию, но и никому не рассказывается о случившемся. Она решает дождаться его следующего «визита» и отомстить насильнику.