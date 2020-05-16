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Как снимали первый советский фильм-катастрофу 

Мария Сергеева 7 часов назад
Первый советский фильм-катастрофа "Экипаж", снятый Александром Миттой, удостоен нескольких наград, а также признан, согласно книге "Великие советские фильмы", первой зрелищной и самой удачной отечественной кинолентой данного жанра. О том, как снималась картина, имевшая у публики "сумасшедший успех" — в материале "Рамблера".
Изначально фильм назывался "Запас прочности", однако прокатчики посоветовали изменить название картины. Митта вместе со съемочной группой думал над вопросом, даже предложил любому из бригады за хорошую идею 100$. Однако никто так и не смог придумать название получше. В итоге оставили режиссерский вариант — "Экипаж".
Первопроходцем кинолента стала не только из-за жанра, но и по части первой откровенной эротической сцены с обнажением женской груди, а также новатором в плане наличия продюсера.
Во время написания сценария чиновники из министерства авиации негодовали от того, что "Мосфильм" собирается снять картину про аварию отечественного самолета. В результате Митта с помощью драматургов Юлия Дунского и Валерия Фрида изменил место произошедшего инцидента, а также причину, по которой упал лайнер, на природный катаклизм.
Постановщик планировал собрать в фильме звездный состав: Александра Петренко в роли командира воздушного судна, Николая Караченцова в образе второго пилота, Олега Даля в качестве бортинженера, а Елену Проклову он видел как стюардессу. В результате никто из именитых актеров не согласился: Петренко было "трудно сниматься в этом железе", Караченцов и Проклова оказались заняты, а Даль снимался в течение двух недель, а потом заявил, что болен и больше не может продолжать. Для Митты их отказ стал настоящей трагедией.
Когда снимались эротические сцены, смущение выказал только Леонид Филатов, который наотрез отказался снимать брюки, поэтому в кадре он все время прикрывал их простыней, а вот Александра Яковлева с легкостью избавилась от одежды, представ обнаженной.
После съемок откровенных эпизодов работницы, которые проверяли материал на фокус, оказались шокированы представшими перед ними кадрами. Они тут же понесли пленку в дирекцию, заявив, что Митта по ночам снимает оргии:
"Это нужно немедленно смыть! Это позор — снимать такое!" — исступленно кричали сотрудницы киностудии.
В итоге, когда дело дошло до худсовета, эротические сцены сократили на 80%, однако и оставленного материала хватило, чтобы удивить советскую публику.
По изначальной задумке режиссера, фильм заканчивался смертью героя Георгия Жженова от сердечного приступа из-за сильного стресса. Министры авиации и кинематографии тут же набросились на постановщика, чтобы тот отснял счастливый конец. Митта спорил с чиновниками целый месяц, после чего сдался и все же переснял финал.
Комментарии 20
Фильмы , Видео , Экипаж , Александра Яковлева , Юлий Дунский , Николай Караченцов , Александр Петренко , Леонид Филатов , Георгий Жженов , Александр Митта , Елена Проклова
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