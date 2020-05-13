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Назван самый популярный фильм в период самоизоляции 

Свободная пресса и ещё 8 7 часов назад
Назван самый популярный фильм в период самоизоляции
Фото: Кадр из сериала "Эпидемия"
Эксперты выяснили, какой фильм стал у россиян самым популярным за время самоизоляции. В марте с началом пандемии коронавируса значительно выросли просмотры фильмов «28 дней спустя» и «Эпидемия». В апреле на первое место вышел американский фильм «Заражение» 2011 года. Он смог обогнать по рейтингам даже новые блокбастеры.
Кроме того специалисты отметили, что у детей самыми востребованными фильмами на самоизоляции стали «Король Лев», «Планета 51», «Артур и война двух миров», «Пушистый шпион», «Реальная белка» и «Как приручить дракона 3». Также зрители стали чащи искать спортивный контент и театральные постановки.
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Фильмы , Пушистый шпион , 28 дней спустя , Король Лев , Эпидемия , Артур и война двух миров , Реальная белка , Заражение , Как приручить дракона 3
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