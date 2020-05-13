Назван самый популярный фильм в период самоизоляции 

Эксперты выяснили, какой фильм стал у россиян самым популярным за время самоизоляции. В марте с началом пандемии коронавируса значительно выросли просмотры фильмов «28 дней спустя» и «Эпидемия». В апреле на первое место вышел американский фильм «Заражение» 2011 года. Он смог обогнать по рейтингам даже новые блокбастеры.
Кроме того специалисты отметили, что у детей самыми востребованными фильмами на самоизоляции стали «Король Лев», «Планета 51», «Артур и война двух миров», «Пушистый шпион», «Реальная белка» и «Как приручить дракона 3». Также зрители стали чащи искать спортивный контент и театральные постановки.