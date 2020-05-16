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Лучшие фильмы для тех, кто разочаровался в любви 

Мира Маркина 2 часа назад
Лучшие фильмы для тех, кто разочаровался в любви
Фото: Кадр из фильма "Дневник памяти"
В жизни каждого человека бывают периоды, когда личная жизнь не просто не ладится, а катится в бездну. Кажется, что любовь намеренно обходит вас стороной и вы уже никогда не встретите "своего" человека.
Удивительно, но в такие непростые времена лекарством может стать даже обыкновенный фильм, который заставит поверить, что любовь действительно существует. К счастью, таких картин огромное множество. О нескольких из них расскажет "Рамблер".

"Дневник памяти", 2004

Кадр из фильма "Дневник памяти"
Ной и Элли влюбились друг в друга с первого взгляда. Они провели вместе целое лето, но затем их разлучили родители, которые были против союза детей, и Вторая мировая война. Спустя годы Элли обручается с перспективным бизнесменом, а Ной живет в одиночестве в старом доме, который ему удалось самостоятельно отреставрировать. Элли узнает об этом из местной газеты и решает встретиться с бывшим возлюбленным, чтобы спустя годы расставить все точки над i.

"Любовь и другие лекарства", 2010

Кадр из фильма "Любовь и другие лекарства"
Продавец виагры Джейми знакомится с Мэгги, и у них внезапно завязывается бурный роман. Джейми кажется, что Мэгги живет одним днем и не задумывается о будущем, но на самом деле девушка страдает от болезни Паркинсона. Она не хочет становится для возлюбленного обузой, поэтому делает вид, будто серьезные отношения — не для нее. Вот только Джейми не намерен оставлять Мэгги и готов пойти на все, чтобы спасти любимую.

"Ла-ла-ленд", 2016

Кадр из фильма "Ла-ла-ленд"
Миа мечтает стать голливудской звездой и параллельно подрабатывает официанткой в ресторане. Себастьян намерен вернуть в жизнь людей джаз и страстно желает открыть свой джазовый клуб. По началу герои на дух друг друга не переносят, но постепенно все больше влюбляются. Вот только никто из них и подумать не мог, что препятствовать любви сможет чей-то успех.
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Фильмы , Любовь и другие лекарства , Дневник памяти
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