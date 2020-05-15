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Лука Гуаданьино станет режиссером ремейка «Лица со шрамом» 

Газета.ру и ещё 11 16 часов назад
Лука Гуаданьино станет режиссером ремейка «Лица со шрамом»
Фото: Ревизор.ru
Режиссер Луку Гуаданьино займется съемками ремейка фильма «Лица со шрамом», вышедшего в 1983 году. Об этом пишет The Variety.
Cообщается, что сценаристами картины будут Джоэл и Итан Коэны. Они напишут последнюю версию сценария ленты. Главная роль в фильме досталась мексиканскому актеру Диего Луне («Изгой-один. Звездные войны: Истории», «Нарко: Мексика»).
Как отмечается, новый фильм станет переосмыслением иммигрантской истории, показанной в фильмах 1932 (режиссер Говард Хоукс) и 1983 (постановщик Брайан Де Пальма) годов. Действие картины будет происходить в Лос-Анджелесе.
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