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Лучшие экранизации книг Агаты Кристи 

Анастасия Иванова 58 минут назад
Лучшие экранизации книг Агаты Кристи
Фото: Кадр из фильма «Убийство в Восточном экспрессе»
Британская писательница Агата Кристи была одной из самых известных и публикуемых авторов XX века. Первая экранизация ее книги вышла в 1931 году — «Алиби» по мотивам романа «Убийство Роджера Экройда». За ней последовали еще десятки фильмов. «Рамблер» расскажет о лучших из них.

«Убийство в Восточном экспрессе»

На сегодняшний день экранизация романа Агаты Кристи 1974 года считается самой качественной и коммерчески успешной. По сюжету, поезд застревает в снегу, и в то же время в одном из купе обнаруживают убитого пассажира. Любимый персонаж Агаты Кристи Эркюль Пуаро оказывается рядом и прямо на месте начинает расследование. В картине сыграли звезды первой величины того времени — Альберт Финни, Шон Коннери, Лорен Бэколл, Ингрид Бергман и многие другие.

«Смерть на Ниле»

Кадр из фильма «Смерть на Ниле»
В экранизации Джона Гиллермина Эркюль Пуаро расследует убийство богатой женщины Линнет Риджуэй, проводившей с женихом медовый месяц на корабле, набитом людьми, которым она насолила. Главные роли в фильме исполнили Джейн Биркин, Миа Фэрроу, Дэвид Нивен, Мэгги Смит и многие другие. На 2020 год запланирован выход ремейка «Смерти на Ниле» режиссера Кеннет Брана.

«Десять негритят»

Кадр из фильма «Десять негритят»
По мнению критиков, у советского режиссера Станислава Говорухина получился один из самых мрачных фильмов по Агате Кристи. По сюжету, десять человек приглашены на Негритянский остров под разными предлогами. Оказавшись в замке, каждый из них слышит записанный на пластинку смертельный приговор. На Западе этот детектив известен под названием «И никого не стало».
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Комментарии 2
Фильмы , Убийство в Восточном экспрессе , Алиби , Станислав Говорухин , Альберт Финни , Миа Фэрроу , Шон Коннери , Мэгги Смит , Кеннет Брана , Лорен Бэколл , Джон Гиллермин , Ингрид Бергман
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