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«Оскар» 2021 могут перенести 

Киноафиша 5 часов назад
«Оскар» 2021 могут перенести
Фото: Киноафиша
Американская академия кинематографических искусств и наук может изменить дату проведения 93-й церемонии вручения «Оскар». Согласно сведениям издания The Sun, сейчас на повестке дня стоит вопрос о переносе торжественного мероприятия на четыре месяца вперед.
«Оскар» пока что намечен на 28 февраля 2021-го, но из-за чрезвычайных обстоятельств, связанных с пандемией коронавируса, эти сроки могут съехать на конец мая или начало июня. Киноиндустрия сейчас переживает не лучшее время: из-за угрозы заражения отменилось несколько престижных кинофестивалей, а закрытие кинотеатров вынудило студии отсрочить релизы многих фильмов. Перенос мероприятия даст потенциальным претендентам больший интервал времени для выпуска картин.
За почти столетнее существование главной кинонаграды мира «Оскар» никогда не отменяли, но несколько раз ненадолго откладывали. Так, в 1938 году это случилось из-за наводнения в Лос-Анджелесе, в 1968-м — из-за убийства Мартина Лютера Кинга–младшего и в 1981-м, когда было совершено покушение на 40-го президента США Рональда Рейгана.
В конце апреля академики временно изменили регламент проведения церемонии, благодаря чему претендовать на статуэтку смогут и фильмы, которые будут показаны только онлайн. Новое правило действует лишь для проектов, изначально предназначенных для кинотеатров, но перенесенных на стриминговые сервисы из-за пандемии.
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Комментарии
Фильмы , Оскар , Мартин Лютер , Рональд Рейган
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