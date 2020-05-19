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Лучшие фильмы с Хабенским, о которых вы вряд ли слышали 

Мира Маркина 1 час назад
Лучшие фильмы с Хабенским, о которых вы не слышали
Фото: globallookpress.com
Константин Хабенский по праву считается одним из лучших российских актеров. На счету 48-летнего артиста более 50 картин, многие из которых удостоились восторженных отзывов не только зрителей, но и кинокритиков. Однако слава к звезде пришла не сразу, в связи с чем неудивительно, что некоторые достойные картины с его участием остались незамеченным.
"Рамблер" выбрал несколько малоизвестных фильмов с Хабенским, которые непременно стоит увидеть.

"Женская собственность", 1998

Кадр из фильма "Женская собственность"
Андрей Калинин намерен во что бы то ни стало сдать вступительные экзамены в театральный институт. Отсутствие таланта юношу не смущает, ведь у него есть кое-что посерьезнее — огромное обаяние. А еще — серьезная мотивация: влюбившись в одного из экзаменаторов, актрису Елизавету Каминскую, Калинин готов пойти на все, лишь бы ее покорить.

"Механическая сюита", 2000

Кадр из фильма "Механическая сюита"
Непьющий Маркеранц и деловой Митягин отправляются в деревню Лыково для того, чтобы забрать оттуда тело коллеги, который на днях внезапно скончался. По пути Митягин предлагает товарищу выпить, и это предложение впоследствии приводит к множеству загадочных событий, расследовать которые поручают деревенскому следователю.

"Бедные родственники", 2005

Кадр из фильма "Бедные родственники"
Эдик Летов — предприниматель, каких поискать. Герой помогает людям вернуть их потерянных родственников. Если же найти их не удается, герой выдает за пропавших других людей, которых клиенты принимают в семью без тени сомнений. Бизнес Летова процветает, но лишь до тех пор, пока один из "ненастоящих" родственников не проникается к клиенту Эдика ответной симпатией.
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Комментарии 3
Фильмы , Бедные родственники , Андрей Калинин , Константин Хабенский
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