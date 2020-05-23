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Каким был первый фильм, снятый в Российской империи 

Мария Сергеева 1 час назад
Первым художественным фильмом, снятым в Российской империи, является картина "Понизовая вольница" (прочие названия — "Стенька Разин", "Стенька Разин и княжна") 1908 года. "Рамблер" рассказывает историю появления первого отечественного продукта синематографа.
По сюжету известный разбойник Стенька Разин и его бойцы победили персов, после чего герой берет в плен красавицу, в которую влюбляется. Ватагу донского казака преследуют стрельцы, а Разин вынужден постоянно останавливаться из-за прихотей княжны. В итоге есаулы, отчаявшись его переубедить, подкидывают поддельное письмо, говорящее об измене персиянки. Разбойник, разозлившись на возлюбленную, кидает ее в Волгу.
Афиша к премьере 15 (28) октября 1908 года:
Открытые источники
В фильме наличествуют интертитры, благодаря которым зритель понимает последующие сцены. Сама же картина слабо срежессирована и несколько примитивна. Поток действий пытаются воссоздать актеры, беспорядочно бегающие в кадре, а единственная сцена со "спецэффектом" — бросок княжны в воду — создавалась благодаря монтажной склейке, после которой видно, что в воду летит уже манекен.
Картина, на съемках которой были задействованы 150 человек массовки, создавалась на реке Разлив.
Первая русская кинопостановка была связана со скандалом: автор сценария Василий Гончаров обратился в Союз драматических и музыкальных писателей с просьбой о защите его прав во всех синематографических театрах. В результате сценарист получил отказ, аргументированный "механическими" текстами, не подходящими под определение литературного произведения. Кроме того, упоминалась, что развитие синематографии вредит развитию "настоящих театральных предприятий".
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Фильмы , Видео , Василий Гончаров
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