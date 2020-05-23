Каким был первый фильм, снятый в Российской империи 

Первым художественным фильмом, снятым в Российской империи, является картина "Понизовая вольница" (прочие названия — "Стенька Разин", "Стенька Разин и княжна") 1908 года. "Рамблер" рассказывает историю появления первого отечественного продукта синематографа.

По сюжету известный разбойник Стенька Разин и его бойцы победили персов, после чего герой берет в плен красавицу, в которую влюбляется. Ватагу донского казака преследуют стрельцы, а Разин вынужден постоянно останавливаться из-за прихотей княжны. В итоге есаулы, отчаявшись его переубедить, подкидывают поддельное письмо, говорящее об измене персиянки. Разбойник, разозлившись на возлюбленную, кидает ее в Волгу.

Афиша к премьере 15 (28) октября 1908 года:

Открытые источники

В фильме наличествуют интертитры, благодаря которым зритель понимает последующие сцены. Сама же картина слабо срежессирована и несколько примитивна. Поток действий пытаются воссоздать актеры, беспорядочно бегающие в кадре, а единственная сцена со "спецэффектом" — бросок княжны в воду — создавалась благодаря монтажной склейке, после которой видно, что в воду летит уже манекен.

Картина, на съемках которой были задействованы 150 человек массовки, создавалась на реке Разлив.