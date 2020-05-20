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Дату вручения «Оскара» в 2021 году хотят перенести 

Инфо 24 и ещё 7 4 часа назад
Дату вручения «Оскара» в 2021 году хотят перенести
Фото: Depositphotos
Американская киноакадемия рассматривает возможность переноса 93-й церемонии вручения премии «Оскар», которая должна пройти в феврале 2021 года, сообщает Variety со ссылкой на несколько источников, говоривших с изданием на условиях анонимности.
«Скорее всего, он будет отложен»,
— сказал один из источников, отметив, что официальных предложений по поводу новых дат церемонии и других деталей пока не поступало.
Другие собеседники Variety также подчеркивают, что на данном этапе планы далеки от конкретики. В настоящее время телевизионная трансляция церемонии запланирована на 28 февраля 2021 года на телеканале ABC, и один из источников издания утверждает, что эта дата пока не менялась.
После того, как в апреле организаторы «Оскара» из-за пандемии коронавируса объявили о временных изменениях правил отбора фильмов для участия в конкурсе, президент Американской киноакадемии заявил Variety, что говорить об возможных изменениях в расписании телетрансляции церемонии еще слишком рано.
Поскольку кинотеатры из-за пандемии COVID-19 закрыты, в 2021 году до участия в «Оскаре» впервые допустят фильмы, не вышедшие в прокат и показанные только онлайн. Кинотеатры в округе Лос-Анжелес штата Калифорния, показ фильмов в котором является обязательным условием для участия в конкурсе, закрыты с 16 марта.
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Фильмы , Оскар , телеканал АВС
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