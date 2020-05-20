7 самых ожидаемых военных фильмов 2021 

Великая Отечественная война осталась далеко позади, но помнить о ней и чтить подвиг, совершенный нашими предками, должен каждый. Год за годом выходят новые фильмы, которые несут в себе память о тех страшных годах. Мы решили создать список военных фильмов 2021 года, среди них только самые ожидаемые новые картины про войну. Любые военные действия — это всегда трагедия, а потому мы решили добавить в наш список картины, которые связаны с другими войнами, унесшими тысячи жизней.

"Сохрани жизнь" (2020)

Жанр: короткометражка, история, драма, военный

Режиссер: Михаил Андросов

Премьера короткометражного фильма о войне «Сохрани жизнь» должна была состояться 9 мая 2020 года, но была отложена из-за пандемии коронавируса. В центре сюжета отряд партизан, которому предстоит пробраться через глубокий немецкий тыл и передать своим важную информацию. От того доставят ли отважные партизаны весть о готовящемся наступлении врага, зависят жизни многих людей.

"Литвяк" (2021)

Жанр: военный, биография

Военно-биографический фильм, который выйдет на большие экраны в 2021 году, стоит смотреть всем людям, который чтут свою историю. Картина посвящена легендарной летчице-истребительнице Лидии Владимировне Литвяк. На счету этой храброй женщины было более ста шестидесяти вылетов и двенадцать сбитых вражеских самолетов до момента, когда она бесследно исчезла в 1943 году.

"Штурм" (2020)

Жанр: история, военный

Режиссер: Алексей Камынин

Молодой режиссер Алексей Камынин решил предложить зрителям свое видение Великой Отечественной войны. События разворачиваются в момент, когда Гитлер и его войска вторгаются на территорию СССР. Растерянность советских войск постепенно сменяется пониманием — никто не должен сдаваться, ведь от каждого отдельно взятого солдата зависит исход сражения.

"Воздух" (2020)

Рейтинг ожиданий — 90%

Жанр: военный, драма

В центре российской военной драмы, снятой Алексеем Германом-младшим, знаменитый отряд женщин-истребительниц, которых до смерти боялись немецкие солдаты. Женщины с совершенно разными судьбами встают на защиту Родины, чтобы хоть на шаг приблизить победу.

"Счастье мое" (2021)

Жанр: военный, драма, мелодрама

Артисты фронтовой бригады, настигнутые врасплох войной, вынуждены отступать вместе с советскими войсками. Творческие натуры всегда найдут выход из трудной ситуации, а потому они не страшатся того, что будет. Имея в запасе футляр от виолончели, наполненный взрывчаткой, они решаются совершить диверсию во вражеском тылу. Любовь и война, отвага и честь — все это гармонично смешивается в дебютной режиссерской работе Алексея Франдетти.

"Красный взвод" (Red Platoon) 2021

Рейтинг ожиданий — 96%

Жанр: военный

«Красный взвод» Бена Аффлека — один из самых ожидаемых военных зарубежных фильмов 2021 года. В центре событий сражение, произошедшее 3 октября 2009 года, в афганском Камдеше. Американскому сержанту предстоит возглавить небольшой отряд солдат во время контратаки и дать бой талибам , атаковавшим форпост.

"Нюрнберг" (2021)

Рейтинг ожиданий — 88%

Жанр: триллер, драма, военный

Война окончена, рейх повержен. Виновные должны понести строгое наказание, но не все согласны с этим. В Нюрнберге должен состоятся суд над главами рейха, но в кулуарах ведутся закулисные игры для того, чтобы преступники не были наказаны по всей строгости. Советские контрразведчики начинают тайную битву против тех, кто мешает правосудию.

"Всего одна жизнь" (2020)

Рейтинг ожиданий — 95%

Жанр: драма, военный

Завершает наш список военных фильмов 2021 года, среди которых только самые ожидаемые новые картины про войну, военная драма Александра Эжбера «Всего одна жизнь». Война кажется современным подросткам чем-то немыслимо далеким. Они знают о ней лишь из фильмов, компьютерных игр, а в лучшем случае — из книг. Однажды самые обычные ребята, Илья и Егор, узнают о подвиге танкиста Мороза и его экипажа. История, связанная с битвой под белорусским городом Сенно в 1941 году, полностью меняет жизнь подростков.