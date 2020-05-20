Психологические триллеры, которые стоит увидеть

Если вам кажется, что уже пересмотрели все фильмы и сериалы, то вы ошибаетесь. «Рамблер» сделал подборку триллеров, которые помогут разбавить ваши оставшиеся дни на карантине.
«Прочь»
Фотограф вместе со своей девушкой отправляется за город, чтобы познакомиться с ее родителями. Однако он не подозревал, чем они занимаются. Если бы он знал, то сразу же сбежал прочь.
Главные роли исполнили Дэниэл Калуя, Эллисон Уильямс, Кэтрин Кинер и Брэдли Уитфорд.
«Зверь»
Кадр из фильма «Зверь»
27-летняя Молл живет на уединенном острове со своей семьей, в которой слишком строгие правила. Девушка сходит с ума от гнета родительского контроля, но однажды в ее жизни появляется любовь. Все было хорошо, пока ее парня не начинают подозревать в серии жестоких убийств.
Главные роли в фильме сыграли Джесси Бакли и Джонни Флинн.
«Приют»
Кадр из фильма «Приют»
Лаура была воспитанницей в детском доме, где она провела счастливое детство. Теперь повзрослевшая девушка вместе с семьей переезжает в особняк, который она хочет восстановить и открыть для сирот. Однако после переезда сына Лауры будто подменили: у него появились жестокие фантазии и желание играть в опасные игры.
В главных ролях снялись Белен Руэда, Фернандо Кайо и Рохер Принсеп.