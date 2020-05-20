Психологические триллеры, которые стоит увидеть

Если вам кажется, что уже пересмотрели все фильмы и сериалы, то вы ошибаетесь. «Рамблер» сделал подборку триллеров, которые помогут разбавить ваши оставшиеся дни на карантине.

«Прочь»

Фотограф вместе со своей девушкой отправляется за город, чтобы познакомиться с ее родителями. Однако он не подозревал, чем они занимаются. Если бы он знал, то сразу же сбежал прочь.

«Зверь»

Кадр из фильма «Зверь»

27-летняя Молл живет на уединенном острове со своей семьей, в которой слишком строгие правила. Девушка сходит с ума от гнета родительского контроля, но однажды в ее жизни появляется любовь. Все было хорошо, пока ее парня не начинают подозревать в серии жестоких убийств.

«Приют»

Кадр из фильма «Приют»

Лаура была воспитанницей в детском доме, где она провела счастливое детство. Теперь повзрослевшая девушка вместе с семьей переезжает в особняк, который она хочет восстановить и открыть для сирот. Однако после переезда сына Лауры будто подменили: у него появились жестокие фантазии и желание играть в опасные игры.