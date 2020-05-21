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Кино на вечер: фильмы, которые поднимут настроение 

WomanHit.ru 3 часа назад
Фильмы, которые поднимут настроение
Фото: WomanHit.ru
Подборка отличных картин для приятного вечера от WomanHit.ru Иногда мы настолько погружаемся в проблемы, что не замечаем ничего вокруг. Долгое пребывание в подобном состоянии непременно сказывается на психическом здоровье, а потому психологи советуют находить хотя бы пару часов в день, которые вы можете потратить на себя. Мы считаем, что нет ничего лучше, чем провести время за просмотром легкого фильма, который позволит оторваться от реальности хотя бы на время на просмотра. Предлагаем список картин, идеально подходящих для этих целей.

«10 причин моей ненависти» (1999)

Школьная мелодрама, которая не оставит вас равнодушными. История разворачивается в небольшом американском городке, где строгий отец ставит дочери Бьянке условие — она отправится на свидание только в том случае, если кто-нибудь пригласит и ее сестру. Девушке и ее парню придется постараться, чтобы их план по знакомству строптивой родственницы Кэт с главным школьным хулиганом прошло успешно. P. S. Молодой Хит Леджер украдет ваше сердце после просмотра, будьте осторожны!

«Мамма миа!» (2008)

Мюзикл, который погрузит вас в лето. По сюжету Софи собирается замуж, но вот проблема — она хочет, чтобы к алтарю ее вел только отец, о котором она ничего не знает. От матери она не может добиться признания, кто же все-таки ее родитель. В отчаянной попытке узнать хоть что-то, девушка находит записи своей матери, где она описывает отношения с тремя мужчинами, каждый из которых вполне может быть отцом Софи. Предупреждаем, что вам очень захочется собрать чемодан и отправиться в Грецию, когда закончатся титры.

«Хорошо быть тихоней» (2012)

История настоящего преображения, правда, внутреннего. Скромняга Чарли поступает в колледж, где его ждут грандиозные перемены — из замкнутого подростка он превращается в «короля вечеринок». Устраивайтесь поудобнее со своей второй половинкой и проведите вечер с отличным фильмом на экране ноутбука.

«Мы — Миллеры» (2013)

Любителям беззастенчивого юмора мы предлагаем к просмотру комедию с Дженнифер Энистон в главной роли. Преступник-неудачник Дэвид получает задание, ради выполнения которого ему приходится подговорить своих знакомых сыграть его семью, чтобы удачно пересечь границу с Мексикой. И если поначалу все идет по плану, оказавшись на месте, герои оказываются в непредвиденной ситуации, которая заставит каждого члена «семьи» пересмотреть отношение друг к другу. Настоятельно рекомендуем к просмотру, если ваше настроение оставляет желать лучшего!
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Фильмы , Хорошо быть тихоней , Семья , 10 причин моей ненависти , Король вечеринок , Дженнифер Энистон
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