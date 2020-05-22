Вкусные фильмы для настоящих гурманов 

Для одних еда — это просто способ утолить голод, другие же относятся к ней как к искусству. Для последних «Рамблер» собрал лучшие фильмы жанра.

«Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту»

Джули Пауэлл ( Эми Адамс ) работает оператором call-центра и живет с мужем-редактором и котом. Чтобы отвлечься от скучных будней и добиться популярности, Джули заводит блог, в котором описывает свои попытки постичь французскую кухню с помощью книги прославленного шеф-повара Джулии Чайлд . Одновременно зрителей знакомят с жизнью самой Джулии Чайлд ( Мерил Стрип ) в те годы, когда она только начинала свою кулинарную карьеру.

«Шоколад»

В провинциальный французский городок приезжает загадочная молодая женщина Виенн Роше (Жюльет Бинош) с маленькой дочкой. Она открывает в бывшей закусочной кондитерскую с всевозможными шоколадными десертами. При этом конфеты творят чудеса в жизни покупателей. Но Виенн вызывает подозрения у графа Поля де Рейно и других консервативно настроенных жителей. Кондитерская лавка открылась накануне Великого поста, а сама Виенн не ходит в церковь. К тому скоро в городе объявляются цыгане. Как тут не заподозрить худшее.

«Пряности и страсти»

Индийские эмигранты ищут счастья в Европе после того, как теряют на родине свое дело — ресторан. Они решают начать все заново во Франции. Но напротив их предполагаемого заведения расположен солидный ресторан со звездой «Мишлен» и его хозяйке такое соседство совсем не нравится.

«Шеф»

Жаки Боно ( Микаэль Юн ) теряет работу в ресторане и устраивается маляром, чтобы прокормить свою беременную невесту. В доме престарелых, где он работает, он начинает дружить с местным поваром и помогает ему улучшить качество блюд. В итоге это приводит его к знакомству с шеф-поваром Александром Лагардом ( Жан Рено ), который переживает кризис. Таким образом, возникает вынужденное сотрудничество.

«Вкус к жизни»