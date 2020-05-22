«Сияние» стало лучшей экранизацией Стивена Кинга 

Фильм "Сияние" Стэнли Кубрика назван лучшей экранизацией книг Стивена Кинга, сообщает канал "Настоящее страшное телевидение" со ссылкой на собственный рейтинг.
Картина вышла в 1980 году и сделала суперузнаваемым образ Джека Николсона, засунувшего голову в прорубленную в двери дыру.
В топ-5 также вошли экранизации "Побег из Шоушенка", "Кэрри" 1976 года, "Мизери" и "Останься со мной", а вот "Оно" 2017 года заняло только шестую строчку.
При составлении рейтинга, в частности, учитывались оценки редакторов канала и пользователей популярных сайтов-агрегаторов.