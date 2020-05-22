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Фильмы для тех, кто мечтает об отпуске 

Полина Алферова 3 часа назад
Фильмы для тех, кто мечтает об отпуске
Фото: Кадр из фильма "Хороший год"
Летом всегда хочется уехать куда-нибудь, но в условиях карантина и закрытых границ это желание увеличивается многократно. Для самых соскучившихся по дальним странствиям — подборка «Рамблера».

«Ешь, молись, люби»

Элизабет Гилберт (Джулия Робертс) разводится с мужем и отправляется путешествовать. В поисках себя и внутреннего равновесия она побывает в Италии, Индии и Индонезии.

«Евротур»

Бодрящая комедия о путешествии наивных американских студентов по Европе. Авторы иронично относятся к героям и национальным стереотипам, поэтому зрителям обеспечено полтора часа здорового смеха.

«Вики Кристина Барселона»

Две подруги, Вики (Ребекка Холл) и Кристина (Скарлетт Йоханссон), приезжают в Барселону. В волшебном городе Гауди обе находят свою любовь в лице художника Хуана Антонио Гонзало (Хавьер Бардем), несмотря на то, что у Вики есть жених. При этом художник флиртует с обеими девушками. Все становится еще сложнее, когда в отношения вмешивается его бывшая жена (Пенелопа Крус).

«Под солнцем Тосканы»

Писательница Фрэнсис (Дайан Лейн) из Сан-Франциско переживает глубокий кризис после измены мужа и развода с ним. Подруга дарит ей туристическую путевку в Италию, чтобы она развеялась. Неожиданно для себя Фрэнсис решает остаться в Тоскане и покупает там древнее поместье.

«Хороший год»

Беспринципный биржевой трейдер Макс Скиннер (Рассел Кроу) приезжает в Прованс, чтобы вступить в наследство. В детстве он проводил здесь летние каникулы — его дядя занимался виноделием. Но теперь он готов продать поместье. Однако босс отстраняет его от работы на неделю и за это время многое меняется.
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Фильмы , Вики Кристина Барселона , Евротур , Под солнцем Тосканы , Хороший год , Ешь, молись, люби , Скарлетт Йоханссон , Пенелопа Крус , Рассел Кроу , Джулия Робертс , Элизабет Гилберт , Хавьер Бардем
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