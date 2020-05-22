Фильмы для тех, кто мечтает об отпуске 

Летом всегда хочется уехать куда-нибудь, но в условиях карантина и закрытых границ это желание увеличивается многократно. Для самых соскучившихся по дальним странствиям — подборка «Рамблера».
«Ешь, молись, люби»
Элизабет Гилберт (Джулия Робертс) разводится с мужем и отправляется путешествовать. В поисках себя и внутреннего равновесия она побывает в Италии, Индии и Индонезии.
«Евротур»
Бодрящая комедия о путешествии наивных американских студентов по Европе. Авторы иронично относятся к героям и национальным стереотипам, поэтому зрителям обеспечено полтора часа здорового смеха.
«Вики Кристина Барселона»
Две подруги, Вики (Ребекка Холл) и Кристина (Скарлетт Йоханссон), приезжают в Барселону. В волшебном городе Гауди обе находят свою любовь в лице художника Хуана Антонио Гонзало (Хавьер Бардем), несмотря на то, что у Вики есть жених. При этом художник флиртует с обеими девушками. Все становится еще сложнее, когда в отношения вмешивается его бывшая жена (Пенелопа Крус).
«Под солнцем Тосканы»
Писательница Фрэнсис (Дайан Лейн) из Сан-Франциско переживает глубокий кризис после измены мужа и развода с ним. Подруга дарит ей туристическую путевку в Италию, чтобы она развеялась. Неожиданно для себя Фрэнсис решает остаться в Тоскане и покупает там древнее поместье.
«Хороший год»
Беспринципный биржевой трейдер Макс Скиннер (Рассел Кроу) приезжает в Прованс, чтобы вступить в наследство. В детстве он проводил здесь летние каникулы — его дядя занимался виноделием. Но теперь он готов продать поместье. Однако босс отстраняет его от работы на неделю и за это время многое меняется.