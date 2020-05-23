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Правда ли, что «Кавказскую пленницу» придумали в США 

Мария Сергеева 1 час назад
Правда ли, что «Кавказскую пленницу» создали в США
Фото: Кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика""
Советская комедия Леонида Гайдая "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" вышла в 1967 году, спустя 37 лет после премьеры американского романтического мюзикла Лайонела Барримора "Песня мошенника", которым, по мнению некоторых зрителей, вдохновлялся отечественный режиссер. "Рамблер" разбирается, заимствовал ли советский постановщик идею у Голливуда.
Пересказывать знаменитую картину нет смысла: ее итак все знают, а вот сюжет американской киноленты завязывается в Российской империи, где главарь бандитов Егор встречает принцессу Веру в горной гостинице. Они симпатизируют друг другу, но их отношения разрушаются, когда разбойник убивает брата девушки, князя Сержа, за изнасилование его сестры Нади. Веру похищают, но она использует хитрость, после чего бандит попадает в плен к солдатам. В конце девушка просит у разбойника прощения, они признаются друг другу в любви, но понимают, что не могут быть вместе.
Вся теория о заимствовании строится на нескольких эпизодических сходствах и кадре, который уже некоторое время гуляет по Сети:
Кадр из фильма "Песня мошенника"
На вопрос об оригинальности советской картины киновед Кирилл Разлогов отвечает, что любые совпадения были случайны, поскольку в Госфильмфонде данной американской ленты не было, хотя знать наверняка, какие фильмы Гайдай смотрел за всю свою жизнь, нельзя. Известно только то, что режиссер посещал США и мог вдохновиться каким угодно продуктом кинематографа.
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Комментарии 2
Фильмы , Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика , Кирилл Разлогов , Леонид Гайдай
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