Правда ли, что «Кавказскую пленницу» создали в США

Пересказывать знаменитую картину нет смысла: ее итак все знают, а вот сюжет американской киноленты завязывается в Российской империи, где главарь бандитов Егор встречает принцессу Веру в горной гостинице. Они симпатизируют друг другу, но их отношения разрушаются, когда разбойник убивает брата девушки, князя Сержа, за изнасилование его сестры Нади. Веру похищают, но она использует хитрость, после чего бандит попадает в плен к солдатам. В конце девушка просит у разбойника прощения, они признаются друг другу в любви, но понимают, что не могут быть вместе.

Вся теория о заимствовании строится на нескольких эпизодических сходствах и кадре, который уже некоторое время гуляет по Сети:

Кадр из фильма "Песня мошенника"