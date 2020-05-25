Какие французские мультфильмы стоит посмотреть

Во французских мультфильмах, как и фильмах, есть особый шарм. Они всегда очень добрые, и часто рассказывают о приключениях говорящих животных и отважных героев. «Рамблер» расскажет о французских мультфильмах, которые вы можете посмотреть всей семьей.

«Волшебный лес»

Суровый отец и его маленький сын ведут дикую жизнь в лесной чаще. Однажды мальчик выходит за пределы леса и встречается девочку по имени Мана. Благодаря ей он узнает, что такое любовь. И тогда мальчик решает отыскать место, где его отец прячет свою любовь.

Кадры из мультфильма «Балерина»

Мультфильм рассказывает о юной сиротке Феликс, которая приехала в Париж, чтобы исполнить свою мечту — стать балериной. Через некоторое время героиня выдает себя за Камиллу Ле О и поступает в балетную школу при Гранд-Опера. Феликс не только научится танцевать, но и обретет новую маму.

«Эрнест и Селестина»

Кадры из мультфильма «Эрнест и Селестина»

Мультфильм основан на одноименной серии книг для детей, написанной писательницей и художницей Габриэль Венсан. Селестина — это маленькая мышка, живущая в детском доме. В нем старая крыса-воспитательница рассказывает страшные истории о медведях. Через некоторое время Селестина знакомится с медведем Эрнестом, который оказывается совсем не таким, каким его описывала крыса.