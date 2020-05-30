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Как критики отреагировали на советский фильм «Собачье сердце» 

Мария Сергеева 9 часов назад
«Такого дерьма никто отродясь не снимал»
Фото: Кадр из фильма "Собачье сердце"
В СССР повесть М. А. Булгакова была опубликована только в 1987 году и уже в следующем году свет увидела одноименная экранизация Владимира Бортко с Евгением Евстигнеевым, Борисом Плотниковым и Владимиром Толоконниковым в главных ролях. О том, какие отзывы получила картина — в материале "Рамблера".
Профессора Преображенского мог сыграть Леонид Броневой, Михаил Ульянов, Юрий Яковлев и Владислав Стржельчик, но именно у Евстигнеева доктор получился наиболее проникновенным, что и отметил режиссер.
Исполнителя роли Шарикова искали довольно долгое время, за которое постановщик отобрал восемь основных кандидатов, в число которых входили Николай Караченцов и Алексей Жарков. Однако Бортко все равно не был удовлетворен ни одной кандидатурой. Тогда ему представили фотографию актера алма-атинского Театра русской драмы Владимира Толоконникова, который далее с блеском прошел пробы.
После премьеры режиссер обратил внимание на критику, которой недоброжелатели сыто полили киноленту и его самого:
"Я открыл газеты и обомлел… Там было написано примерно следующее: «Такого дерьма, как „Собачье сердце“, никто отродясь не снимал. Режиссёру за это надо отрубить не только руки, но и ноги и сбросить с моста». Но я всё-таки уцелел (смеётся). Чувствовал, что всё сделал правильно" — вспоминает Бортко.
Притом он подчеркнул, что за рубежом показ второй экранизации повести Булгакова прошел на ура:
"За границей нас приняли благосклонно: фильм отметили призами в Италии, Польше, Болгарии. А через два года после выхода «Собачьего сердца» на экран мне и Евгению Евстигнееву вручили Госпремию" — говорил режиссер.
Стоит упомянуть, что показ первой картины по произведению писателя состоялся в 1976 году. Сняли ее итальянские и немецкие кинематографисты, а в прокате фильму присвоили название "Почему лает господин Бобиков?". Хоть в экранизации были задействованы знаменитый актер Макс фон Сюдов и итальянский комик Коки Понцони из-за смещенных акцентов фильм не был отмечен призами.
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Комментарии 14
Фильмы , Собачье сердце , Владимир Толоконников , Леонид Броневой , Михаил Ульянов , Алексей Жарков , Евгений Евстигнеев , Юрий Яковлев , Владислав Стржельчик , Владимир Бортко , Николай Караченцов , Борис Плотников
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