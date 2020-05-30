«Такого дерьма никто отродясь не снимал»

Исполнителя роли Шарикова искали довольно долгое время, за которое постановщик отобрал восемь основных кандидатов, в число которых входили Николай Караченцов Алексей Жарков . Однако Бортко все равно не был удовлетворен ни одной кандидатурой. Тогда ему представили фотографию актера алма-атинского Театра русской драмы Владимира Толоконникова, который далее с блеском прошел пробы.

После премьеры режиссер обратил внимание на критику, которой недоброжелатели сыто полили киноленту и его самого:

"Я открыл газеты и обомлел… Там было написано примерно следующее: «Такого дерьма, как „Собачье сердце“, никто отродясь не снимал. Режиссёру за это надо отрубить не только руки, но и ноги и сбросить с моста». Но я всё-таки уцелел (смеётся). Чувствовал, что всё сделал правильно" — вспоминает Бортко.

Притом он подчеркнул, что за рубежом показ второй экранизации повести Булгакова прошел на ура:

"За границей нас приняли благосклонно: фильм отметили призами в Италии, Польше, Болгарии. А через два года после выхода «Собачьего сердца» на экран мне и Евгению Евстигнееву вручили Госпремию" — говорил режиссер.

Стоит упомянуть, что показ первой картины по произведению писателя состоялся в 1976 году. Сняли ее итальянские и немецкие кинематографисты, а в прокате фильму присвоили название "Почему лает господин Бобиков?". Хоть в экранизации были задействованы знаменитый актер Макс фон Сюдов и итальянский комик Коки Понцони из-за смещенных акцентов фильм не был отмечен призами.